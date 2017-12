Cozonacii Dobrogea ajung până în America

România va exporta aproximativ două milioane de cozonaci în perioada Crăciunului, în ţări precum Spania, Italia sau SUA, iar valoarea încasărilor este estimată la circa opt milioane de euro, a declarat preşedintele asociaţiei din domeniul panificaţiei Rompan, Aurel Popescu. „Cozonacul românesc este privit în lume precum Dacia. Este ieftin şi bun”, a spus Popescu. El a afirmat că preţul mediu de export al unui cozonac este de patru euro. Reprezentantul patronatului din panificaţie estimează că firmele româneşti vor exporta în perioada Crăciunului aproximativ opt milioane de cozonaci. „Exportăm în ţări cu comunităţi de români, precum Spania sau Italia, dar şi în state precum SUA, Canada, Germania sau Belgia. Au început să meargă foarte bine şi exporturile în Republica Moldova”, a adăugat Popescu. Pe de altă parte, şi piaţa internă va absorbi în perioada Crăciunului aproape opt milioane de cozonaci. În mod obişnuit, într-o lună se produc în România cam 800.000 de cozonaci. De Paşte, în schimb, vânzările se apropie de opt milioane, deci, la nivelul unui an, vânzările vor depăşi 24 de milioane de bucăţi, respectiv puţin mai mult de un cozonac de persoană pe an. Compania de panificaţie reprezentativă pentru Constanţa, Dogrogea Grup, a pregătit pentru sărbătorile din acest an peste 200.000 de cozonaci. Potrivit directorului companiei, Fotini Teodorescu, faţă de anul trecut, cererea este mult mai mare. „Anul trecut am avut cerere pentru 180.000 de cozonaci, iar în acest an pentru 210.000. În acest an, 15% din producţia de cozonaci va merge la export în Italia, Spania, Canada şi America”, a spus Teodorescu.