Crăciun cu vreme de primăvară

Nici anul acesta, de Crăciun, nu vom avea parte de zăpada mult visată. Sărbătorile vin cu vreme de primăvară și 13 grade C în termometre. Meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) ne dau vestea și ne spun și cum va arăta vremea în următoarele săptămâni, până la 4 ianuarie 2015. La Constanța va fi deosebit de cald pentru această perioadă din an în primele zile ale intervalului de prognoză, iar astăzi, maximele zilei se vor încadra între 10 și 13 grade C, iar minimele între 2 și 5 grade. Mâine, în Ajunul Crăciunului, maximele se vor situa între 10 și 14 grade C. De asemenea, minimele nu scad sub 2 grade C. În ziua de Crăciun, la 25 decembrie, temperaturile scad puțin, însă va fi în continuare cald, cu maxime între 10 și 13 grade C. Ulterior, în Dobrogea va avea loc un proces de răcire care va determina scăderea cu aproximativ 10 grade C a regimului termic, astfel încât la 28 decembrie vor fi temperaturi maxime de 2 grade C şi minime de -4 grade C, mai anunță specialiștii de la ANM. A doua săptămână va fi caracterizată de un regim termic mai constant, concretizat prin valori medii diurne cuprinse între 3 şi 6 grade C, în timp ce minimele nocturne se vor situa în jurul valorii de 0 grade C. În prima parte a intervalului, probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor va fi foarte redusă, dar după 27 decembrie acestea vor fi prezente pe arii extinse, predominant sub formă de ploaie.

CUM VA FI DE CRĂCIUN LA MUNTE Temperatura aerului va fi în creştere în primele zile ale intervalului, astfel încât, mâine, maximele diurne vor atinge, în medie, 4 grade C, iar minimele nocturne vor fi de -3...-2 grade C. Ulterior, până la sfârşitul primei săptămâni de prognoză, vremea se va răci de la o zi la alta, iar mediile termice vor scădea spre -8 grade C, ziua, şi -12 grade C, noaptea. La începutul celei de-a doua săptămâni, temperatura aerului va marca o creştere, după care se va menţine relativ constantă până la sfârşitul intervalului, cu valori apropiate de normele perioadei, respectiv maxime diurne între -4 şi -2 grade C şi minime nocturne situate în general între -9 şi -7 grade C. Probabilitatea pentru precipitaţii pe arii extinse şi moderate cantitativ va creşte după 25 decembrie, când vor predomina ninsorile.