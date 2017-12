Crăciun negru pentru angajaţii CFR Feribot

Pentru angajaţii societăţii CFR Marfă - filiala Transport Maritim şi de Coastă CFR Feribot Constanţa, sărbătorile de iarnă au devenit un coşmar, în condiţiile în care nu şi-au mai primit salariile de patru luni. „Ne descurcăm din ce în ce mai greu. Cei mai norocoşi dintre noi rezistă mulţumită salariilor soţiilor, ceilalţi, nu ştiu cu ce trăiesc. Nici nu ne mai gândim la sărbători, sunt cel mai negru coşmar al nostru”, a declarat liderul Sindicatului din cadrul CFR Feribot, Florin Ghinea. La începutul lunii noiembrie, conducerea societăţii a promis că salariile vor fi plătite până la începutul lunii decembrie. Din păcate, a rămas numai o promisiune, angajaţii CFR Feribot fiind nevoiţi să se roage de cunoscuţi să îi mai păsuiască cu datoriile. Mai grav este că aceştia trebuie să se împrumute pentru a putea veni, în continuare, la muncă. „Dacă nu mai sunt fonduri şi societatea nu este profitabilă, atunci măcar să declare insolvenţa, să ne plătească salariile şi să terminăm cu această situaţie, Dar nu vor nici să declare insolvenţa, nici să ne plătească salariile. În schimb, ne cheamă la muncă şi vin şi ne controlează să vadă dacă suntem la vapor”, a spus Florin Ghinea. El a adăugat că, odată cu venirea frigului, condiţiile de muncă ale celor 63 de angajaţi rămaşi (personalul necesar pentru întreţinerea navelor) sunt din ce în ce mai grele, neexistând căldură la bordul navelor. „Dacă am găsi un loc de muncă în altă parte, am pleca, dar având în vedere că nu sunt posturi vacante, unde să plecăm? În plus, ne gândim că dacă plecăm nu ne mai vedem banii deloc. Nu ne plătesc acum, darămite după ce vom pleca”, a precizat Florin Ghinea.

ULTIMA SOLUŢIE, SALA DE JUDECATĂ. La începutul acestei săptămâni, sindicaliştii CFR Feribot se vor întâlni cu liderii la Bucureşti, unde vor discuta ce se poate face în continuare. Cel mai probabil, după o ultimă tentativă de a discuta cu ministrul Transporturilor, Anca Boagiu, sindicaliştii se vor adresa instanţei, în speranţa că aşa îşi vor primi salariile. Întârzierile salariale sunt ceva obişnuit pentru CFR Feribot. La începutul lunii martie, salariaţii CFR Feribot au protestat, nemulţumiţi de faptul că nu îşi mai primiseră salariile de trei luni. Restanţele pe primele trei luni ale lui 2010 le-au fost plătite abia în aprilie. În prezent, au mai rămas 63 de angajaţi, faţă de 95 câţi erau în luna martie a acestui an. Potrivit sindicaliştilor, statul român a decis ca cele două nave aparţinând CFR Marfă Feribot - Mangalia şi Eforie - să fie păstrate în stare de funcţiune. Mai mult, în decizie se spune că „autorităţile publice cu sarcini în domeniu sunt obligate în continuare să asigure capacităţile şi eficienţa utilizării unor nave viabile din punct de vedere tehnic şi operaţional”. Cu alte cuvinte, Ministerul Transporturilor şi CFR Marfă ar fi trebuit nu numai să menţină cele două nave în stare de funcţionare (ceea ce nu s-a întâmplat, în prezent feriboturile fiind ţinute în stare de conservare), ci şi să dezvolte linia de feribot, care face parte din Coridorul IV Pan European, care ar trebui să facă legătura cu Asia.