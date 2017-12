Crăciun pe ritm de rock’n’roll, cu Bănică

Noaptea de vineri a fost una desprinsă parcă din poveştile de Crăciun pentru miile de constănţeni care au trecut pragul Maritimo Shopping Center. Deşi păreau preocupaţi de cumpărături sau de atmosfera sezonului, cei care au fost prezenţi la Maritimo, vineri seară, i-au întâmpinat cu un entuziasm specific acestei perioade pe Ştefan Bănică şi band-ul său. Cel mai căutat artist din România, în această perioadă, a oferit un recital de excepţie, primul concert de Crăciun pe care acesta l-a susţinut la malul mării.

ATMOSFERĂ DE SĂRBĂTOARE Publicul de toate vârstele s-a lăsat cuprins în mod firesc de atmosfera magică a Crăciunului, prin muzica artistului care, de mai bine de un deceniu, înfrumuseţează sărbătorile a zeci de mii de români din toată ţara. Bănică a fost întâmpinat, pe scena din zona Info Desk, de un cor de aplauze şi urale, cei mai mici dintre spectatori fiind şi cei mai gălăgioşi. Cântăreţul nu a scăpat nici de privirile pe sub sprâncene ale frumoaselor domnişoare, mai ales că a fost declarat drept cel mai sexy bărbat divorţat al anului din România. Cu tablete şi telefoane, cu camere video şi foto, constănţenii şi-au dorit neapărat o amintire de Crăciun cu Ştefan Bănică, înregistrând interpretarea unor piese care au determinat publicul să zâmbească şi să suspine deopotrivă. Piese precum „E Moş Crăciun“, „Doar un Crăciun cu tine“ sau „Noaptea de Crăciun“ au făcut deliciul publicului captivat de atmosfera sărbătorilor. Pe lângă aceste piese de sezon, Bănică a încins atmosfera şi cu o serie de hituri ale sale, precum „Super Love“, „S-o facem lată“ sau „Până la capăt“. „Bună seara, Constanţa! Cântăm şi ne distrăm împreună în seara aceasta! Am nevoie de vocile voastre, am nevoie de mâinile voastre, ridicaţi-le şi pe ale vecinului de lângă voi. Sărbători fericite şi să ne vedem cu bine şi în 2014! Vă pup, Constanţa!“, le-a spus Bănică fanilor.

COLINDE ADUSE DE CORALE Atmosfera de sărbători continuă şi sâmbătă, la Maritimo, cu un recital al Coralei „Armonia”, începând cu ora 19.00, tot în zona Info Desk. Duminică, constănţenii sunt aşteptaţi la un regal artistic oferit de Corala „Cuvânt Bun”, acompaniată de orchestra condusă de maestrul Ion Tiţa Bibu. Concertul are loc începând cu ora 18.00, în zona Info Desk, iar maestrul şi orchestra sa pot fi văzuţi şi ascultaţi şi luni, tot de la ora 18.00, în acelaşi loc, în zona Info Desk a centrului comercial.