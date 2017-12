Crăciunul armenilor, dublă sărbătoare

Începutul de an continuă cu mari sărbători pentru popoarele creştin-ortodoxe ale lumii. De exemplu, cei 200 de armeni din Constanţa, şi ei de rit creştin-ortodox, au fost, ieri, 6 ianuarie, în dublă sărbătoare: au celebrat deopotrivă Boboteaza şi Crăciunul. La ei s-a păstrat acest obicei după datina bisericilor creştine primitive. Aşa erau începuturile iniţiale ale Creştinismului: cele două evenimente erau sărbătorite în aceeaşi zi. De altfel, Biserica Armeană a fost singura care a rămas fidelă sărbătoririi Naşterii lui Iisus aşa cum se făcea în mod unanim până în sec. IV, când a fost transferată convenţional la 25 decembrie. În timpul lui Constantin cel Mare, prin Edictul de la Milano, s-a decis să se sărbătorească separat Naşterea Domnului faţă de Botez. S-a luat această decizie pentru a-i creştina mai uşor pe păgâni. Primii creştinaţi au fost armenii, în anul 301.

SLUJBĂ RELIGIOASĂ SPECIALĂ Zeci de armeni constănţeni s-au reunit ieri la Biserica Armenească „Sfânta Maria” din municipiu, pentru a asculta liturghia oficiată de un sobor de preoţi în frunte cu parohul lăcaşului de cult, Oshakan Khachatryan. De la cel mai în etate membru, care are nici mai mult, nici mai puţin decât 90 de ani, şi până la cel mai tânăr, o fetiţă de doi ani, toţi au ascultat cu atenţie slujba oficiată de feţele bisericeşti. Ceremonia religioasă nu se deosebeşte cu mult faţă de cea de la români. Momente deosebite au fost prilejuite de interpretările corului bisericii, condus de preoteasa Armine Khachatryan. Ea împreună cu alţi nouă membri ai comunităţii cu aptitudini muzicale, de la junioara de doi ani a grupului - Mariam, până la senioara septuagenară - Irma Enopian, sunt consideraţi slujitori ai lăcaşului de cult şi poartă o uniformă specifică, pentru a se deosebi de enoriaşi. Preoteasa este absolventă a Conservatorului din ţara natală şi, împreună cu preotul paroh, a venit în România de aproximativ un an şi jumătate. Enoriaşii spun despre ea că a îmbogăţit foarte mult repertoriul corului. „Cele mai multe solo-uri sunt interpretate de ea, pentru că are studii de specialitate”, a spus Arşaluis Gurău, membru în corul bisericii şi în grupul de sprijin al lăcaşului de cult.

UN PREPARAT TRADIŢIONAL AL ARMENILOR CARE SE REALIZEAZĂ DE ANUL NOU ESTE ANUŞABUR - O COLIVĂ TRADIŢIONALĂ CARE ARE ÎN PLUS, FAŢĂ DE CEA DE LA ROMÂNI, FRUCTE CONFIATE.

TRADIŢII DIFERITE Sărbătoarea Crăciunului de la armeni nu este cu mult deosebită de cea de la români, însă sunt câteva diferenţe de luat în seamă. De exemplu, un obicei în ajunul Bobotezei şi al Naşterii este să se ducă acasă lumină, nu doar la Paşte, aşa cum se procedează la români. „Lumânarea aprinsă dusă acasă simbolizează steaua călăuzitoare din Betleem care i-a îndrumat pe magi spre locul naşterii lui Iisus”, a spus preoteasa Armine Khachatryan. Un alt obicei este faptul că armenii mănâncă, în primul rând, peşte, pentru că este un simbol al Creştinătăţii (în trecut, creştinii se recunoşteau între ei prin imaginea peştelui redată pe case). În plus, de la masă nu lipseşte pilaful cu stafide. Orezul simbolizează roadele pământului şi lumea toată, iar stafidele reprezintă credincioşii. La acestea se adaugă vinul roşu. Ca şi la români, el simbolizează sângele lui Iisus. Şi la armeni se ţine post înainte de Crăciun, însă diferenţa este că în calendar nu sunt trecute dezlegări. Un alt obicei pentru armenii care au ţinut post este spoveditul, care de regulă se realizează individual. Preotul înşiră păcatele eventuale şi, din când în când, credincioşii trebuie să spună „Doamne iartă-mă”. Aşa primesc dezlegare.