„Crăiasa zăpezii” vă invită la... dans

Constanța se află sub cod galben de caniculă și în această sâmbătă. Nu trebuie să disperați, deoarece aveți șansa să vă răcoriți întâlnindu-vă, pe-nserat, de la ora 19.00, cu „Crăiasa zăpezii”. Spectacolul de balet, în coregrafia și regia lui Horațiu Cherecheș, pe muzica lui Jean Sibelius și Edvard Grieg, va avea premiera sâmbătă, în sala Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”.

„Vă aștept cu mare drag la „Crăiasa zăpezii”, care este cu totul și cu totul alt fel de spectacol decât cel al maestrului „Oleg Danovski”, ultimul său spectacol, pe care nu el l-a terminat deoarece la acel moment era foarte bolnav”, a spus Horațiu Cherecheș. Aceasta a ales să redea în pași de dans întreaga poveste a lui Hans Christian Andersen, de la început până la sfârșit, astfel încât publicul, de la cel mai mic spectator până la cel mai în vârstă, să înțeleagă întreaga poveste, ca și cum ar citi o carte. Totul în aproape două ore (plus pauză), fără momente „moarte” în ceea ce privește schimbarea tablourilor.

DECORURI FASTUOASE „Este o montare foarte complexă, foarte „aglomerată” din punct de vedere coregrafic. Tablourile se succed foarte rapid, decorurile, create de Natalia Kornilova, sunt fastuoase și extraordinar de frumoase. Nu știu dacă noi, la balet, am mai avut astfel de decoruri mari. (...) Am folosit foarte mult acuratețea, tehnica din dansul clasic și o mare parte din tehnica baletului neclasic, deși, ca format, „Crăiasa zăpezii” este un balet de factură clasică. Din punctul meu de vedere, am depășit prin această montare, ca și creație coregrafică, baletul „Romeo și Julieta”, un spectacol foarte serios, fiind vorba de Shakespeare, unde trebuie să fii foarte atent”, a spus Horațiu Cherecheș.

Elemente de magie, cu apariții și dispariții spectaculoase vor demonstra că și balerinii tomitani pot face lucruri magice. „Veți vedea niște dansatori de excepție: Irina Ganea Mihaiu și Adrian Mihaiu, care vor interpreta rolurile principale, Gretchen și Karl. Crăiasa Zăpezii va fi Mayu Takahashi, o balerină foarte tehnică și foarte bună din punct de vedere artistic. Am încercat să creez această coregrafie în așa fel încât fiecare să poată să danseze roluri solistice”, a subliniat Horațiu Cherecheș.

„Trandafirii” Yuria Soeta, Nozomi Miura, Bogdan Bîrsănescu și Jem Trim vor fi protagoniști unui frumos pas de quatre, constând în elemente de arhitecturizare corporală și compoziție coregrafică. Ayaka Kishi și Jin Mizutani, un cuplu care se înțelege la fel de bine pe scenă ca și în afara ei, vor fi Cioara și Cioroiu. Amalia Mîndruțiu va fi Prințesa, iar Prințul va fi Ryan Brown. Bogdan Bîrsănescu va interpreta rolul foarte complex al renului. Porumbeii vor fi Mizuki Kubota și Daia Kashiwaba, iar fetița vrăjitoarei va fi întruchipată de Nozomi Miura. Andrada Dedu o va reda pe bunică, iar vrăjitoarea va fi interpretată de Cecilia Ursul. Baba va fi... Cezar Buculei. Acestora li se vor alătura: Dorina Drăgoeaș - Lapona și Codruța Bălan - Finlandeza, Ștefan Răuț și Marian Bârsănescu - vulpi polare, Mizuki Kubota, Codruta Bălan, Dorina Drăgoeaş - pești și mulți alții.

Biletele pentru acest spectacol au prețuri de 25, 30 și 40 de lei. Elevii, studenții și pensionarii vor plăti pe un tichet 20 de lei.

