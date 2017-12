Craiova aşteaptă victoria... Viitorului în partida cu FCSB

Etapa a 15-a a Ligii 1 la fotbal a consemnat victoria formaţiei CS Universitatea Craiova în deplasarea de la Tg. Mureş, rezultat care aduce echipa olteană la egalitate de puncte cu prima clasată, FC Steaua Bucureşti. Duminică seară, de la ora 20.30, pe Arena Naţională din Bucureşti, Steaua înfruntă pe FC Viitorul, iar o victorie a trupei lui Gică Hagi ar aduce formaţia constănţeană la un singur punct distanţă de primele două poziţii.

Gaz Metan Mediaş continuă seria pozitivă, învingând-o şi pe CSM Poli Iaşi, FC Voluntari a trecut de Concordia Chiajna printr-un gol marcat de veteranul Florin Cernat în prelungirile meciului, iar la Timişoara, Dinamo Bucureşti a reuşit să câştige întâlnirea cu ultima clasată, ACS Poli.

Rezultate - vineri: Gaz Metan Mediaş - CSM Poli Iaşi 2-1 (M. Axente 73, Trtovac 90+1 / Mihalache 47); sâmbătă: FC Voluntari - Concordia Chiajna 1-0 (Fl. Cernat 90+3), ASA Tg. Mureş - CS Universitatea Craiova 0-2 (Popov 29, Zlatinski 89), ACS Poli Timişoara - Dinamo Bucureşti 1-2 (Doman 65-pen. / Nedelcearu 26, Marić 57).

Programul partidelor - duminică, 6 noiembrie, ora 18.00: Astra Giurgiu - Pandurii Tg. Jiu, ora 20.30: FC Steaua Bucureşti - FC Viitorul; luni, 7 noiembrie, ora 20.30: CFR Cluj - FC Botoşani. Meciurile sunt transmise în direct la Digi Sport, Dolce Sport, Look TV și Look Plus.

Clasament: 1. FC Steaua 30p (golaveraj: 20-10), 2. CS U. Craiova 30p (23-15), 3. Gaz Metan 26p (20-16), 4. FC VIITORUL 26p (18-14), 5. Dinamo 23p (26-17), 6. Botoșani 23p (23-15), 7. CFR 20p (25-12), 8. Pandurii 19p (15-16), 9. Voluntari 18p (21-22), 10. Astra 14p (13-20), 11. Concordia 13p (7-18), 12. Iași 12p (13-19), 13. ASA 2p (12-29), 14. ACS Poli 0p (14-27). CFR și ASA sunt penalizate cu câte șase puncte, iar ACS Poli, cu 14 puncte.