Craiova, la a patra victorie consecutivă

Gazdele au câştigat primele două întâlniri din etapa a opta a Ligii 1 la fotbal cu acelaşi scor, 2-0, Astra Giurgiu și CS Universitatea Craiova consolidându-şi poziţiile fruntaşe, în timp ce Gaz Metan Mediaș și Juventus București se menţin în zona minată a clasamentului.

Rezultate - vineri: Astra Giurgiu - Juventus Bucureşti 2-0 (Belu 44, Le Tallec 87), CS Universitatea Craiova - Gaz Metan Mediaş 2-0 (Gustavo 55, Burlacu 86).

Programul partidelor - sâmbătă, ora 18.30: ACS Poli Timişoara - CFR Cluj, ora 21.00: FC Voluntari - Dinamo Bucureşti; duminică, ora 18.30: Concordia Chiajna - FC VIITORUL, ora 21.00: FCSB - FC Botoşani; luni, ora 21.00: CSM Poli Iaşi - Sepsi Sf. Gheorghe. Meciurile sunt transmise în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1, Look TV și Look Plus.



Clasament: 1. CFR Cluj 19p (golaveraj: 13-1), 2. CS U. Craiova 18p (11-3), 3. FC Botoșani 16p (13-5), 4. Astra Giurgiu 15p (10-5), 5. FCSB 15p (10-6), 6. Dinamo București 12p (9-5), 7. ACS Poli Timişoara 10p (5-6), 8. CSM Poli Iași 9p (4-6), 9. FC Voluntari 8p (7-9), 10. Sepsi Sf. Gheorghe 6p (5-12), 11. FC VIITORUL 5p (3-6), 12. Gaz Metan Mediaș 4p (4-16), 13. Concordia Chiajna 2p (4-9), 14. Juventus București 2p (4-13).

