Cranberries concertează, în premieră, în România

O veste bună pentru cei ce îndrăgesc muzica celebrei trupe irlandeze Cranberries: aceasta va concerta, în premieră în România, pe data de 20 iulie, în capitală. La Bucureşti, fanii din ţară vor putea asculta cele mai faimoase hituri ale formaţiei, piesele clasice din anii \'90, dar şi melodii de pe ultimele două albume solo ale solistei vocale, intitulate „Are you listening” (2007) şi „No Baggage\", lansat anul trecut. Trupa activează în prezent în formula: Dolores O’Riordan (voce), Noel Hogan (chitară), Mike Hogan (bass) şi Fergal Lawler (tobe). Locaţia exactă a evenimentului precum şi preţul biletelor, care vor fi puse în vânzare la magazinele Germanos, Vodafone, Cărtureşti şi Humanitas sau prin intermediul site-ului eventim.ro, vor fi date publicităţii în zilele următoare. Organizatorii menţionează că tichetele vor putea fi achiziţionate şi în trei rate lunare.

Cranberries au devenit celebrii în anul 1993, când au lansat pe piaţa muzicală albumul „Everybody Else Is Doing It, So Why Can\'t We?”. Discul a beneficiat de un succes enorm, fiind vândut în 5 milioane de exemplare în toată lumea. Printre cele mai cunoscute single-uri ale formaţiei se numără „Linger”, „Dreams”, „Ode To My Family”, „I Can’t Be With You”. Din anul 2004, trupa a intrat într-o „pauză prelungită”. Dolores O’Riordan a debutat solo, iar în 2007 şi-a scos primul album. Membrii Cranberries s-au reunit la începutul anului trecut pentru a sărbători titlul primit de Dolores: „Honorary Patron of University Philosophical Society (Trinity College, Dublin)”. Ulterior, înainte de lansarea celui de-al doilea album solo al cântăreţei, aceasta a anunţat că trupa Cranberries se reuneşte pentru un turneu nord-american. Astfel, concertele au început în noiembrie 2009 şi vor continua până în vară, prin mai multe ţări din Europa, printre care Franţa, Portugalia, Anglia, Belgia şi Germania.