Crazy Frog Summer School, la start

Din 27 iunie 2011, Asociaţia Internaţională a Studenţilor în Ştiinţe Economice şi Comerciale (AIESEC) Constanţa dă startul în mod oficial proiectului Crazy Frog Summer School la nivel local. Proiectul are ca scop oferirea unei educaţii non-formale care să stimuleze inteligenţa şi talentul tinerilor cu vârste cuprinse între 12 şi 14 ani şi este special conceput pentru elevii claselor a VI-a şi a VII-a. Crazy Frog oferă ocazia elevilor de şcoală generală să participe în această vară, timp de şase saptămâni la o sesiune de învăţare special concepută pentru ei. Fiecare modul este susţinut în limba engleză de studenţi străini şi are ca scop perfecţionarea acestei limbi dar şi educarea prin diverse jocuri şi activităţi în echipă. Participanţii au parte de un mod original de a-şi petrece vacanţa de vară, îmbunătăţirea limbii engleză, îmbunătăţirea capacităţilor de leadership, vor lega noi prietenii, îşi vor descoperi talente noi, o diplomă de participare, un premiu în urma participării la un concurs, jocuri şi multă distracţie. Înscrierile în program se pot face prin completarea formularului de înscriere de pe site-ul http://crazyfrogsummerschool.blogspot.com/ unde sunt prezentate şi toate activităţile, dar şi viitoarele sesiuni. Formularele de înscriere se pot depune la sediul nostru AIESEC din incinta Campusului Universitar Ovidius cât şi prin contact la adresa de mail crazyfrogsummerschool@yahoo.com. Fiecare participant va trebui să achite o taxă în valore de 30 de lei reprezentând salariul trainerilor internaţionali pe durata şederii lor în Romania. Programul Crazy Frog - Summer School este proiect aprobat de Inspectoratul Judeţean Constanţa (ISJ) şi a luat fiinţă din dorinţa membrilor organizaţiei AIESEC de a oferii copiilor constănţeni un mediu în care ei să aibă parte de o educaţie non-formală. AIESEC este cea mai mare organizaţie de tineri din lume, activă în 1.700 universităţi din peste 107 ţări şi teritorii.