Creștere de 3% în 2015... poooaaate

Coface estimează că economia României va creşte în acest an cu 2,7%, faţă de maximum 2,5% în 2014, nivelul de anul trecut depinzând de consumul din decembrie. „În toamnă am estimat un avans de 2,2% pentru 2014, însă, dată fiind evoluţia din primele nouă luni, estimăm că la sfârşitul anului trecut creşterea a fost mai puternică, de 2,5%. România are nevoie de mai mult decât atât pentru a recupera decalajele, dar un plus de 2,9%, în primele nouă luni ale anului, este o evoluţie bună. Motoarele de creştere economică au fost în primul rând consumul privat, care a crescut cu 4,5% de la an la an, şi producţia industrială, cu un avans de 7,4%, ceea ce arată soliditate şi perspective optimiste“, a declarat ieri directorul de țară al Coface, Constantin Coman. Coman estimează pentru 2015 o creştere a consumului, însă cu un ritm inferior celui din 2014, respectiv de 3,5%, deoarece populaţia şi companiile se orientează mai ales spre economii pentru a-şi achita datoriile. „Astfel, în scenariul de bază, avansul PIB real pentru 2015 este estimat la 2,7%, existând posibilitatea de a varia între 2,5 şi 3%, în funcție de agricultură“, a spus Coman. FMI şi Comisia Europeană anticipează că România va înregistra în acest an o creştere economică de 2,5%.