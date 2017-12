Creștere pe datorie? Nu, mersi!

România prezintă multe oportunități și este bine poziționată din punctul de vedere al stabilității economice, a declarat ieri președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Mișu Negrițoiu, la conferința Forbes „Reinventing growth in the emerging markets“. „România este în topul țărilor cu stabilitate macroeconomică și își reia creșterea economică. Am fost în recesiune, ce-i drept, dar creșterea economică ce urmează nu trebuie bazată pe datorii mari care, în termeni tehnici, înseamnă deficit de cont de capital“, a punctat Negrițoiu. Potrivit oficialului ASF, creșterea exporturilor s-a datorat în principal activităților din industrie și sectorului privat: „Spre deosebire de primele două trimestre din 2014, cu recesiune, România își poate relua creșterea economică, pe baza consumului. La deficitul de cont de capital a fost o abatere de la creșterea sustenabilă, țara trecând prin programe majore de restructurare de la -11,6% la unu-două procente în minus. Exporturile au crescut și principalul pilon a fost industria. În continuare, depindem de agricultură și, deși ar trebui să fim o țară agrară, avem încă probleme aici“.