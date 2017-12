Creștere PIB cu analfabeți? Imposibil!

Oricare ar fi obiectivul României - creştere economică de 5%, adoptare a euro sau susţinere a dezvoltării sistemului de pensii -, este nevoie de acelaşi set de măsuri, respectiv îmbunătăţirea capitalurilor, demografiei şi productivităţii, afirmă economistul-şef al Băncii Naționale a României (BNR), Valentin Lazea. „Deşi România stă bine din punct de vedere macroeconomic, problema mare este creşterea potenţială a PIB, de 2 - 2,5% pe an, mult mai redusă decât în perioada 2005 - 2008 (circa 5% pe an)“, mai spune Lazea. El atrage atenția și asupra investițiilor străine directe, care s-au redus de la 7,5 la 2,5 miliarde euro pe an, după startul crizei - „Putem recupera prin îmbunătățirea investițiilor interne, absorbția fondurilor europene și orientarea bursei de valori către piețele emergente“. Totodată, și demografia arată îngrijorător, în contextul în care numărul nou-născuților s-a redus substanțial de la un an la altul, potrivit economistului BNR - „Putem să-i lăsăm în câmpul muncii pe cei capabili, până la 65 de ani, să facem un program pentru reîntoarcerea românilor din străinătate și să stimulăm părinţii să facă mai mulţi copii, prin alocaţii mai bune“. Nu în ultimul rând, Lazea atenționează că productivitatea națională este praf și pulbere: „România este pe ultimul loc în Europa după rezultatele testelor PISA (matematică, științe și citit). Nu poți să atingi o creștere economică de 5% pe an cu tineri care nu știu să citească“.