Creșele din Constanța, modernizate

Creșele din Constanța au fost în proces de modernizare toată vara. La 1 septembrie, atunci când și-au redeschis porțile, au fost pregătite să îi primească pe cei mici cu dotări noi. ”În toate creșele constănțene s-au făcut schimbări la instalațiile termice, s-au schimbat instalațiile sanitare, pereții au fost zugrăviți, s-a schimbat parchetul și avem jucării noi. La Creșa nr. 2 a fost schimbat acoperișul, de exemplu”, a precizat directorul Serviciului Public Administrare Creşe (SPAC) din cadrul Primăriei Constanța, Cezara Popescu. Fiecare creșă are o curte mare, unde copiii se pot juca, iar personalul de specialitate este atent la cei mici. ”În creșe sunt și cadre medicale - doctori, asistente, un psiholog și infirmiere. Colaborăm și cu Facultatea de Psihologie și cu Școala postliceală de asistente „Henri Coandă“, cei care învață acolo având posibilitatea să desfășoare practică la noi. Cu toate acestea, mai avem nevoie de 6 educatori puericultori și un medic. Am scos anul acesta posturile la concurs de două ori, însă nu s-au ocupat pentru că nu sunt destui specialiști. Ne trebuie neapărat personal, conform noii metodologii, așa că o să le scoatem din nou la concurs în octombrie”, a adăugat Popescu. Reprezentanții SPAC spun că micuții se adaptează cu ușurință la creșă, mai ales că au în program activități menite să îi distreze și să le capteze atenția. ”Avem și în acest an contract cu clownul Sică. El îi distrează pe copii. Totodată, colaborăm cu trei trupe de teatru de păpuși, dar și cu cercetașii care desfășoară tot felul de activități educative cu ei. În creșe există și un profesor de pictură și unul de dans. Deși copiii sunt mici, la un an și jumătate, înțeleg tot”, a explicat directorul SPAC.

MENIURI BOGATE ÎN LEGUME Creșele din Constanța îi întâmpină pe copii și cu meniuri bogate în legume, pentru care părinții trebuie să plătească mai puțin decât anul trecut. Reamintim că, începând de la 1 septembrie, contribuția pentru copiii care frecventează creşele din oraș este cuprinsă între 1 și 4 lei pe zi (20% din cuantumul costului mediu lunar de întreţinere), în funcție de veniturile părinților. Restul de bani, până la 421,70 lei pe lună, este suportat din bugetul local. ”Avem foarte multe legume, tot ce înseamnă verde. Avem în continuare carne de curcan și de vițel. Nu mai dăm pui copiilor de mai bine de un an. Produsele de panificație sunt, de asemenea, foarte bune”, potrivit Cezarei Popescu.

Când se fac înscrieri

Cei care își doresc să apeleze la serviciile uneia din cele cinci creșe de stat din Constanța trebuie să știe că principala perioadă de înscrieri este în luna mai, însă se primesc cereri tot anul. Repartizarea celor aproximativ 40 de locuri din fiecare creșă se face în ordinea în care sunt primite solicitările. Totodată, au prioritate și copiii care provin din familii monoparentale sau cei ai căror părinți sunt grav bolnavi.