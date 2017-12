Creaţii vestimentare celebre, expuse la Washington

Celebra rochie din carne crudă purtată de Lady Gaga, un guler din blană de vulpe purtat de Billie Holiday şi o pereche de ghete ale cântăreţei Patti Smith se numără printre creaţiile vestimentare expuse la Muzeul Naţional al Femeilor din Arte de la Washington. Rochia din carne crudă de vită cu care Lady Gaga a făcut senzaţie la gala MTV Video Music Awards de la Los Angeles din 2010 este una dintre atracţiile acestei expoziţii consacrate femeilor din muzică, ce are loc în perioada 7 septembrie - 6 ianuarie, la Washington. Creaţia vestimentară, care îi aparţine în continuare cântăreţei, a fost cusută pe un manechin din gips iar bucăţile din carne au fost tratate de taxidermişti cu produse chimice, pentru a fi conservate. Un pian la care excentrica vedetă americană a învăţat să cânte în copilărie face şi el parte din această expoziţie.

Evenimentul evocă 70 de artiste din anii ’20 şi până în zilele noastre, prin intermediul a circa 250 de obiecte. Expoziţia ”Women who Rock: Vision, Passion, Power”, organizată de Rock and Roll Hall of Fame din Cleveland, propune spectatorului o prezentare a rolului esenţial jucat de femeile care au zguduit rock and roll-ul şi cultura americană. Marcând marile evenimente ale secolului trecut care au însoţit diverse mişcări muzicale, expoziţia evocă marile personalităţi din muzica americană, printr-o serie de obiecte obţinute de la muzee, din colecţii private sau chiar din colecţiile personale ale cântăreţelor omagiate. Vizitatorii pot astfel să admire o pereche de ghete ale cântăreţei rock Patti Smith, o bluză roşie a lui Chrissie Hynde, membră a trupei The Pretenders, rochii de scenă purtate de componentele grupului Supremes, o ţinută de indiancă purtată de Cher, o rochie creată de Jean-Paul Gaultier pentru Madonna, o pereche de pantaloni cu paiete purtată de Britney Spears, dar şi caietele de versuri ale lui Janis Joplin şi o chitară a cântăreţei country Taylor Swift. Expoziţia va fi prezentată apoi la Omaha, în Nebraska, Seattle, în statul Washington şi Phoenix, Arizona.