Fostul ministru al Sănătății Nicolae Bănicioiu a declarat, la predarea mandatului, că multe dintre proiectele începute trebuie continuate, întrucât în sistemul sanitar sunt ”foarte multe de schimbat, de adăugat, dinamica fiind foarte mare”, iar tehnica evoluează foarte repede. ”Regrete sunt multe, pentru că este un domeniu în care se pot face foarte multe lucruri și trebuie făcute foarte multe. Sper ca tot ceea ce nu am reușit eu să fac să reușească actualul ministru. Sprijinim cu tot ce putem. Nu i-am dat foarte multe sfaturi, pentru că este mare, vaccinat, este în branșă de multă vreme, nu am foarte multe sfaturi, dar, atunci când va avea nevoie, sigur voi fi alături cu un sfat. Sunt multe lucruri care trebuie continuate, mă bucur că există o atitudine pozitivă în sensul acesta, și multe lucruri care trebuie făcute în continuare”, spune Bănicioiu. El i-a urat mult succes noului ministru al Sănătății, Patriciu Achimaș-Cadariu, adăugând că acest portofoliu este cel mai dificil dintr-un Guvern. ”Cred că este cel mai dificil post de ministru din vreun Cabinet. Eu nu am crezut-o inițial, dar...”, a spus fostul demnitar.