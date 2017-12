Omul de afaceri constănţean Liviu Bamburic spune că se teme pentru siguranţa lui şi a familiei sale după ce principalii suspecţi în cazul tentativei de asasinat căreia i-a căzut victimă anul trecut au fost puşi în libertate de judecătorii Curţii de Apel Constanţa. „Sînt revoltat de decizia magistraţilor. Mi-e frică pentru viaţa fetelor mele, pentru că aceşti oameni sînt extrem de periculoşi. Am de gînd să-mi trimit copiii în străinătate pentru că aici, în ţară, nu sînt în siguranţă. Mi-e teamă că Dediu va angaja pe cineva să mă omoare, să ducă contractul pînă la capăt”, a declarat Liviu Bamburic într-o conferinţă de presă care a avut loc, joi, la Club Two din Constanţa. Omul de afaceri a făcut acuzaţii grave la adresa judecătorilor care au dispus eliberarea din arest a principalilor suspecţi ai tentativei de asasinat: „11 instanţe au considerat că aceşti oameni reprezintă pericol social şi au dispus prelungirea mandatului de arestare preventivă. Acum, din motive de neînţeles, judecătorii Curţii de Apel au luat o decizie contrară, chiar înainte ca procesul să înceapă. Am înţeles de la avocaţi că judecătorii au spus că nu sînt probe suficiente pentru menţinerea acestei măsuri. Ce să înţeleg de aici? Că probele adunate de procurori şi de poliţişti au fost clare pentru ceilalţi judecători, iar acum, dintr-o dată, nu există dovezi? Cred că judecătorii au fost plătiţi de Dediu, cu bani murdari, pătaţi cu sîngele meu, ca să îl scoată din arest”, a mai spus Liviu Bamburic. Omul de afaceri este convins că Daniel Dediu va încerca să intimideze martorii pentru a-i determina să-şi schimbe declaraţiile: „Acum, că e liber, poate să facă ce vrea şi cred că îi va ameninţa pe martori. O sa aibă grijă să tergiverseze cît mai mult procesul, care ar putea dura patru sau cinci ani. Dacă s-ar fi aflat încă în arest, ar fi avut şi el interesul ca procesul să se termine mai repede”, a adăugat Bamburic. Omul de afaceri constănţean a mai spus că intenţionează să se adreseze Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi Consiliului Superior al Magistraturii. Judecătorul Zoiţa Frangu, purtătorul de cuvînt al Curţii de Apel Constanţa, a refuzat să comenteze acuzaţiile lui Bamburic, urmînd ca instituţia să formuleze săptămîna viitoare un punct de vedere oficial.

Reamintim că, după aproape cinci luni de arest preventiv, cei trei gălăţeni consideraţi de procurori principalii suspecţi în cazul tentativei de asasinare a omului de afaceri constănţean Liviu Bamburic au reuşit să iasă din arest. Marţi seară, judecătorii Curţii de Apel Constanţa au dispus cercetarea în libertate a lui Daniel Dediu, Dănuţ Maricel Mustaţă şi Grigore Dănilă. Cei trei nu au voie să părăsească ţara. Judecătorii spun că, la momentul arestării, au avut indicii că cei trei erau vinovaţi dar, după finalizarea urmăririi penale, au constatat că acele indicii nu s-au transformat în probe certe. Potrivit anchetatorilor, cel care a apăsat pe trăgaci, anul trecut, în noaptea de 17 ianuarie, cu intenţia de a-l ucide pe omul de afaceri constănţean Liviu Bamburic, a fost gălăţeanul Dănuţ Maricel Mustaţă, de 28 de ani. Victima tentativei de omor spune că ar fi încercat să ajungă la uşa de acces a blocului în care locuieşte pentru a se adăposti de rafala de gloanţe. Nouă gloanţe l-au nimerit în plin pe omul de afaceri. Anchetatorii au stabilit că asasinatul a fost comandat de doi constănţeni, Dragoş Boştină şi Nicolae Purichia, parteneri de afaceri cu Bamburic, care au apelat la o grupare interlopă din Galaţi, căreia i-au cerut eliminarea omului de afaceri. Bamburic, managerul general al Clubului Two din Constanţa, susţine că s-a dorit eliminarea lui din cauza unor tranzacţii cu terenuri pe care le-a făcut în zona Corbu, lîngă Năvodari, cu intenţia de a înfiinţa o staţiune turistică pe malul Mării Negre. Anchetatorii au stabilit că după ce l-au urmărit pe Bamburic mai multă vreme, pentru a-i cunoaşte obiceiurile, în noaptea de 17 ianuarie 2008, Mustaţă, însoţit de Dediu şi Grigore Dănilă, au trecut la atac. După tentativa de omor eşuată, Mustaţă a primit zece mii de euro şi i s-au şters nişte datorii, dar aceasta nu ar fi fost suma pentru care fusese tocmit asasinul, motiv pentru care între Boştină şi gălăţeni ar fi apărut unele neînţelegeri. Dănuţ Maricel Mustaţă a fost arestat pentru tentativă de omor, iar Daniel Dediu Lili şi Grigore Dănilă, pentru complicitate la aceeaşi infracţiune. În plus, cei trei sînt acuzaţi şi de asociere în vederea comiterii de infracţiuni. Pentru Purichia, învinuit de instigare la tentativă de omor calificat şi pentru Boştină, acuzat de instigare la omor, judecătorii au hotărît cercetarea lor în stare de libertate.