Credit de 800.000 de lei, cu acte false

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa au dispus trimiterea în judecată a lui Nedret Devriş şi Sevda Devriş, acuzaţi de comiterea infracţiunii de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi uz de fals. În luna februarie a acestui an, poliţiştii constănţeni sub coordonarea unui procuror au efectuat nouă percheziţii domiciliare în cartierul Piaţa Chiliei, din Constanţa, suspecţi fiind proprietarii unor vile de lux, dar care totuşi nu au muncit nicio zi în viaţa lor. În urma descinderilor, oamenii legii au ridicat mai multe documente de la domiciliile suspecţilor. Anchetatorii au stabilit că aceştia au obţinut credite de sute de mii de euro cu acte false. Doi dintre suspecţi, Nedret Devriş şi Sevda Devriş, sunt acuzaţi că în anul 2008 ar fi luat un credit de la CEC Bank în valoare de 815.000 lei, Nedret ca şi titular al creditului, iar Sevda ca şi coplătitor. Potrivit anchetatorilor, pentru acordarea acestui credit bancar, Devriş şi Sevda au prezentat o serie de documente solicitate de unitatea bancară, printre care şi adeverinţe de salariu emise de către SC Ronos Tours Company SRL, care atestau faptul că cei doi sunt angajaţi ai societăţii cu contract de muncă pe o perioadă nedeterminată. În timpul audierilor, Sevda şi Nedret au recunoscut că au semnat şi au folosit documente false pentru obţinerea creditului, bani cu care şi-au cumpărat o casă. În acelaşi dosar a fost cercetat şi Taifun Derviş pentru înşelăciune şi uz de fals, însă anchetatorii au hotărât scoaterea lui de sub urmărire penală, stabilind că, în cazul lui, infracţiunile nu există.