Credit Europe a redus dobânzile

Credit Europe Bank a redus, începând cu data de 15 aprilie, dobânzile la creditele imobiliare şi la cele de nevoi personale, arată un comunicat al băncii. Rata dobânzii la creditele imobiliare CreditAvantaj Imobiliar în euro s-a redus la 7,5% pe an, fiind fixă în primul an şi apoi variabilă, egală cu indicele Euribor la 6 luni plus o marjă de 6,5%. În cazul creditelor de nevoi personale cu asigurare de risc financiar CreditAvantaj Instant şi CreditAvantaj Instant Auto, rata dobânzii a scăzut la 8,9% pe an, dobândă fixă în primul an, apoi variabilă, calculată în funcţie de indicele Euribor la 6 luni plus 10,9% pentru creditele în euro, respectiv la 15% în primul an, apoi variabilă, egală cu indicele Robor la 6 luni plus 6,5% pentru creditele în lei. Credit Europe Bank, controlată de grupul turc FIBA, are o reţea de 85 de unităţi, 164 de bancomate şi peste 9.500 POS-uri instalate la comercianţii parteneri.