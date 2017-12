Credit Europe a restructurat 15% din creditele acordate

Credit Europe Bank a restructurat pînă în prezent circa 15% din numărul creditelor acordate, a declarat preşedintele băncii, Murat Sabaz, care consideră că cel mai important lucru pentru bănci este, în acest moment, să îşi menţină clienţii „în viaţă”, întrucît este „nevoie” de ei şi în viitor. „Procesul de restructurare de credite exista şi înainte de începerea crizei. Restructurarea a făcut întotdeauna parte din sectorul bancar, nu este un produs nou. Desigur, volumul creditelor restructurate a crescut comparativ cu perioada de dinainte de criză”, a declarat Sabaz, care a primit, în luna septembrie, aprobarea Băncii Naţionale a României (BNR) pentru a ocupa funcţia de preşedinte al Credit Europe Bank. El a arătat că banca încearcă să înţeleagă nevoile clienţilor astfel încît să găsească soluţiile potrivite pentru fiecare client în parte, în special cu scopul de a menţine calitatea portofoliului de împrumuturi. „Circa 15% din portofoliul de credite al băncii a fost restructurat pînă în prezent. Cifra este normală pentru sectorul bancar, pentru că este foarte important să vezi clienţii că trăiesc, pentru că vei avea nevoie de ei în viitor. (...) Cel mai important lucru pentru bănci este în acest moment să îşi menţină clienţii în viaţă”, a afirmat preşedintele Credit Europe Bank. Sabaz a afirmat că dacă unii dintre clienţii care au beneficiat deja de restructurarea unui împrumut vor avea din nou nevoie să apeleze la acest proces, atunci banca îi va susţine, dar a precizat că, pînă în prezent, nu au existat astfel de cazuri. Totodată, el a precizat că ponderea creditelor neperformante în totalul împrumuturilor se situa în septembrie sub 5% şi că banca nu intenţionează să realizeze o majorare de capital. Sabaz a mai arătat că banca a început să reducă costurile încă din luna iunie 2008, de exemplu prin renegocierea chiriilor pentru spaţiile ocupate sau prin diminuarea personalului. „Am redus numărul de salariaţi cu 10% pînă în prezent, dar nu intenţionăm să continuăm acest program. De asemenea, am închis unele dintre sucursale ineficiente şi, uneori, am schimbat locaţia unităţilor. Per total am redus costurile cu circa 20%”, a spus Sabaz. Credit Europe Bank România, fosta Finansbank România şi membră a grupului turc FIBA, asigură o gamă largă de produse şi servicii către peste 350.000 de persoane fizice, IMM-uri şi corporaţii.