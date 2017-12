Credit promoţional în lei, cu dobândă de 12%

Volksbank România aniversează 12 ani de la intrarea pe piaţa autohtonă, lansând un credit de consum fără ipotecă, cu dobândă fixă de 12% pe an. Creditul este disponibil doar în lei şi are o durată maximă de cinci ani. Promoţia se încheie pe 31 iulie, după care dobânda revine la nivelul standard, de 14,5%. „Clienţii vor fi protejaţi împotriva riscului valutar şi vor primi gratuit asigurare de viaţă. În cazul unui credit de 25.000 lei, contractat pe cinci ani, rata lunară este de 559,11 lei, iar DAE este de 12,94%. Suma totală rambursată de client este 33.546,60 lei”, spune şeful departamentului Dezvoltare Produse Persoane Fizice din cadrul Volksbank, Marius Istrati. În plus, banca oferă gratuitate la două plăţi lunare, pentru toată durata creditului, celor care optează pentru un Cont Simplu (două conturi curente, în lei şi euri, un card multi-valută şi acces la internet banking). Costul serviciului este de 3 lei/lună.