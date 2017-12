Creditarea îşi va reveni abia la sfîrşitul anului

Creditarea îşi va reveni în următoarele şase luni ale anului, în contextul în care Banca Naţională a României (BNR) a început să relaxeze politica monetară, iar problemele de lichiditate de la sfîrşitul anului trecut au fost în mare parte rezolvate, a afirmat, ieri, şeful delegaţiei Fondului Monetar Internaţional (FMI) în România, Jeffrey Franks. „Problemele de lichiditate care existau în România la finele anului trecut au fost în mare parte rezolvate. În acest context, creditarea îşi va reveni în următoarele şase luni”, a spus Franks, şeful delegaţiei FMI care a evaluat cu autorităţile române derularea acordului stand-by, aprobat în luna mai de boardul instituţiei financiare. El a amintit că BNR a început deja să relaxeze politica monetară, prin reducerea dobînzii cheie, care se plasează la 8,5% în prezent. La începutul lunii august, Consiliul de Administraţie al BNR a redus dobînda de politică monetară cu 0,5 puncte procentuale, de la 9%, la 8,5% pe an, şi a coborît ratele rezervelor minime obligatorii pentru valută de la 35%, la 30% din pasivele băncilor cu scadenţă sub doi ani. De la începutul anului, BNR a efectuat alte trei reduceri de dobîndă, proces început în luna februarie, cînd a aplicat o scădere de 0,25 puncte procentuale, de la 10,25%, la 10%, urmată de o nouă tăiere în luna mai, de la 10%, la 9,5%, prima relaxare de 0,5 puncte din ultimii doi ani. Franks a explicat că o relaxare a politicii monetare înainte de acordul încheiat cu FMI nu ar fi putut avea loc în contextul în care era necesară o politică fiscală restrictivă. El a spus luni că FMI va sprijini BNR pentru relaxarea politicii monetare, însă aceasta va trebui să fie precaută, din cauza presiunilor inflaţioniste şi a deviaţiilor cursului de schimb. FMI a fost de acord cu o creştere a deficitului bugetar la 7,3% în acest an, de la proiecţia anterioară de 4,6%, însă ajustarea va implica şi un efort fiscal din partea Guvernului, de 0,8% din PIB în 2009. În ceea ce priveşte creşterea TVA, Jeffrey Franks a declarat că Guvernul este singurul care va decide dacă este oportună creşterea acesteia, însă, dacă relansarea economică se va produce mai rapid decît se anticipează, necesitatea majorării unor taxe se reduce. „O majoare a TVA este o decizie a Guvernului. Pînă acum, Executivul nu a luat o astfel de decizie, însă dacă o va face, va fi nevoie să ne uităm la foarte multe detalii. Sînt foarte multe opţiuni din care Guvernul poate să aleagă”, a spus şeful delegaţiei FMI. Franks a declarat, ieri, că speră ca economia să atingă punctul minim în următoarele trei trimestre, de unde va relua creşterea. El estimează pentru 2010 că economia va creşte uşor, cu 0,5-1%.