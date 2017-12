Credite Agricole suplimentează banii pentru Prima Casă

Credit Agricole Bank România a primit aprobarea Fondului Naţional de Garantare pentru suplimentarea cu 4 milioane euro a plafonului de credite Prima Casă. Suma maximă acordată este de 57.000 euro în cazul proprietăţilor vechi şi de 66.500 euro în cazul celor noi, construite după 22 februarie 2010. Avansul minim necesar este de 5% din valoarea proprietăţii. Dobânda creditelor în euro este de 3,99% plus Euribor la 3 luni, iar cea a creditelor în lei se calculează după formula Robor la 3 luni plus 2,5%. „Programul este foarte important, atât din punct de vedere social, cât şi economic. Este motivul pentru care am decis să suplimentăm plafonul”, spune directorul general al Credit Agricole Bank România, Pierre Martin.