Credite avantajoase pentru „Prima Casă”

Banca Românească a început să dea credite „Prima Casă”, ale căror costuri includ o dobândă egală cu EURIBOR la trei luni plus 3,95 puncte procentuale pentru euro şi, respectiv, ROBOR la trei luni plus 2 puncte pentru împrumuturile în lei, la care se adaugă comisionul de gestiune datorat Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM). Comisionul de gestiune datorat FNGCIMM este suportat în avans de bancă şi recuperat de la client sub forma unui comision lunar aplicat la soldul creditului. Banca Românească nu percepe niciun fel de comision de analiză, acordare sau rambursare anticipată. În plus, costul evaluării proprietăţii finanţate va fi suportat de către bancă. Orientativ, pentru un credit pe 30 ani, clientul trebuie să plătească lunar 318 euro pentru un credit cu o valoare de 57.000 euro, suma de 371 de euro pentru un împrumut de 66.500 de euro şi 397 de euro în cazul unei finanţări în valoare de 71.250 de euro.