Credite garantate 50% pentru IMM

Banca Italo Romena va acorda credite de până la 6,7 milioane euro IMM-urilor, în cadrul unui program guvernamental de garantare. Împrumuturile se vor da pentru finanţarea capitalului de lucru, pentru o perioadă de doi ani şi cu garanţii reduse la jumătate. Finanţările sunt acordate în baza convenţiei semnate de bancă și FNGCIMM. „O firmă poate accesa cel mult cinci milioane de lei pentru doi ani, având posibilitatea să prelungească contractul cu un an. Banca percepe o dobândă formată din indicele Robor la trei luni (3,64% în prezent) şi o marjă de până la 3,5% pe an, incluzând toate comisioanele“, spun cei de la banca Italo Romena. Instituţia de credit operează în România din 1990 şi are 22 de agenţii.