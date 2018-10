Credite pentru (aproape) orice, cu dobândă zero!

Începând de luni, 15 octombrie, CEC Bank acordă credite pentru dezvoltare personală, de până la 55.000 lei, cu dobândă subvenționată integral de stat și garantate 80%, în cadrul programului „Investește în tine“. Proiectul se adresează în principal tinerilor cu vârste între 16 și 26 ani, care pot lua până la 40.000 lei; dacă banii sunt contractați pentru studii, ei beneficiază și de o perioadă de grație cât timp stau în băncile școlii în cauză. Cei între 26 și 55 ani pot lua cel mult 35.000 lei (dacă aduc un codebitor! - n.r.); dacă sunt salariați, suma maximă care poate fi împrumutată crește cu 20.000 lei. Banii pot fi folosiți și pentru sănătate, investiții imobiliare, cultură sau sport. Costul total al creditelor, suportat integral de bugetul statului, este compus din ROBOR la trei luni plus o marjă de maximum 2% pe an. Se mai adaugă un comision de analiză, perceput de finanțator, de cel mult 0,1% și o taxă de gestiune a garanțiilor de stat, percepută de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM). Plafonul total al garantiilor de stat care pot fi emise în 2018 este de 600 milioane lei, iar valoarea totală a subvențiilor și comisioanelor este de cinci milioane lei. În total, bugetul este de circa patru ori mai mic decât cel al Primei Case. De notat că, potrivit specialiștilor, programul ar putea avea o valoare reală dacă s-ar limita doar la educația tinerilor; altfel, vorbim despre un simplu credit de consum, cu dobândă zero, garantat de stat, de care aveam orice, numai nevoie nu.