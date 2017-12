Credite pentru IMM-uri, fără comision de acordare

ProCredit Bank a lansat o campanie de creditare menită să faciliteze accesul la produse de finanţare pentru întreprinderile mici şi mijlocii, precum şi pentru cei care îşi desfăşoară activitatea în domeniul agricol. Astfel, ProCredit Bank nu percepe comision de acordare pentru creditele mai mari de 60.000 lei sau 15.000 euro, acordate în baza cererilor depuse în perioada 14 septembrie 2009 - 31 octombrie 2009. Oferta vizează atît creditele acordate în euro, cît şi pe cele acordate în lei, cu orice destinaţie, fie că este vorba de credite pentru investiţii, credite pentru capital de lucru sau credite cu destinaţii mixte, şi se adresează tuturor IMM-urilor, inclusiv celor care activează în sectorul agricol. „Pentru sprijinirea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii am creat produsul ProIMM, care acoperă orice destinaţie economică (capital de lucru, investiţii, refinanţarea altor produse de credit, etc.) sau o combinaţie a acestora, avînd o maturitate de pînă la 10 ani. În această perioadă, gestionarea lichidităţii şi optimizarea costurilor constituie o prioritate pentru orice întreprinzător, motiv pentru care considerăm că acest produs este exact instrumentul care îi poate ajuta în acest sens. Mai mult, venim şi în întîmpinarea întreprinzătorilor din domeniul agricol cu acelaşi tip de produs, AgroFlexibil, care oferă în plus modalităţi de rambursare sezonieră, individualizate în funcţie de nivelul şi perioada încasărilor fiecărui client”, a declarat şeful Departamentului de Credite, Cristina Copaci. Valoarea minimă a creditelor ProIMM, respectiv AgroFlexibil este de 60.001 lei/15.001 euro, avînd ca potenţiali beneficiari societăţi comerciale, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber-profesionişti, producători agricoli. Facilitatea legată de comisionul de acordare pe perioada campaniei menţionate se aplică şi creditelor pentru investiţii, a căror maturitate este de pînă la 15 ani. Beneficiarii acestor credite dispun şi de o perioadă de graţie totală de pînă la 6 luni.