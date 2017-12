Credite pentru proiecte în energie ale autorităţilor locale

Potrivit unui comunicat al Băncii Europene de Investiţii (BEI), Comisia Europeană şi BEI au lansat o linie de credit pentru proiectele de investiţii în eficienţă energetică şi energie regenerabilă ale autorităţilor locale şi regionale din UE, cu un buget de 15 milioane euro în primul an. „Consumul de energie din zonele urbane reprezintă 70% din consumul Uniunii Europene, dar potenţialul pentru investiţiile sustenabile în energie rămâne în general nefolosit. Facilitatea European Local Energy Assistance are scopul de a ajuta oraşele şi regiunile să implementeze proiecte viabile în domeniul eficienţei energetice, al surselor de energie regenerabilă şi al transportului urban, pe modelul altor exemple de succes în alte părţi ale Europei”, se arată în comunicatul BEI. Proiectele vor fi analizate de ingineri şi economişti ai BEI, iar asistenţa tehnică pentru proiecte va fi finanţată prin programul Intelligent Energy Europe II, în condiţiile în care bugetul stabilit pentru primul an al proiectului este de 15 milioane euro. (T.I.)