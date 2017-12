Credite pentru reabilitarea termică a locuinţelor cu dobândă subvenţionată de MDRT

Asociaţiile de proprietari şi proprietarii de locuinţe individuale care vor să îşi reabiliteze termic locuinţele pot beneficia de credite cu dobândă subvenţionată de minister şi cu garanţii de stat. Ministrul Turismului şi Dezvoltării Regionale, Elena Udrea, a spus că programul ministerului pentru reabilitarea termică a locuinţelor s-a bucurat de un real succes, însă, pentru acest an, nu a avut finanţarea necesară decât pentru acoperirea datoriilor de anul trecut, astfel încât acest program \"este temperat\". Udrea a afirmat că din această cauză ministerul pe care îl conduce a decis să lanseze, în paralel cu acest program, un altul de acordare de credite cu dobândă subvenţionată de stat pentru asociaţiile de proprietari şi proprietarii de locuinţe individuale care vor să îşi reabiliteze termic locuinţele. \"În România sunt trei milioane de apartamente şi în situaţia bună din 2009, dacă am avea bugetul de atunci, am putea să lucrăm cam 30.000 de apartamente pe an, ne-ar trebui o sută de ani să terminăm toate blocurile din România. De aceea am decis să lansăm în paralel un alt program cu sprijinul Guvernului şi al ministerului pentru asociaţii de proprietari, dar şi pentru proprietarii de locuinţe unifamiliale, pentru case pe pământ, care erau excluse din ordonanţa veche. Asociaţiile de proprietari şi proprietarii de locuinţe unifamiliale pot accesa un credit pe cinci ani la CEC sau la BCR cu dobândă subvenţionată în totalitate de MDRT şi cu garanţii de stat. Deci, cei care accesează acest credit pe cinci ani pentru reabilitarea termică nu trebuie să depună niciun fel de garanţie, nu îşi ipotechează locuinţele şi nu plătesc niciun fel de dobândă, plătim noi dobânda pentru ei\", a spus Udrea. Potrivit sursei citate, creditul este acordat pe cinci ani cu plata tranşelor lunare şi primăria poate în continuare, dacă are fondurile necesare, să cofinanţeze până la 30% din valoare lucrărilor. Elena Udrea a spus că programul de credite este operaţional prin cei doi parteneri care au accesat la această propunere, respectiv CEC Bank şi BCR.