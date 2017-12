CEC Bank a acordat, de la 1 iunie până în prezent, 32 de credite şi scrisori de garanţie pentru sectorul agricol, în valoare totală de 52 milioane de lei, a declarat, ieri, preşedintele instituţiei de credit, Radu Gheţea. „De la 1 iunie am luat decizia să deschidem în toate sucursalele noastre un birou destinat fondurilor europene, iar rezultatele acestei măsuri deja se văd”, a spus Gheţea. El a adăugat că, tot de la 1 iunie, CEC Bank are în lucru 230 de proiecte pentru accesarea fondurilor europene din agricultură, cu o valoare totală de 382 milioane de lei. „Nu toate băncile din România sunt dispuse să acorde credite aşa cum am făcut-o noi. Au fost, de-a lungul timpului, şi proiecte de câteva milioane de euro”, a afirmat reprezentantul CEC Bank. Gheţea a mai spus că, de la lansarea accesării fondurilor europene şi până în prezent, CEC a acordat peste 22.500 de credite pentrru sectorul agricol, cea mai mare parte fiind în domeniul zootehniei.