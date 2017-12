Creditele care înlătură povara arieratelor

CONVENŢII În convenţia cu Fondul Monetar Internaţional, Guvernul s-a angajat să rezolve situaţia arieratelor primăriilor (datorii mai mari de 90 de zile). În aceeaşi înţelegere, Executivul a promis că se va asigura ca administraţiile locale cu arierate să indexeze taxele şi impozitele locale, în raport cu evoluţia inflaţiei din ultimii trei ani (16,05%), angajamentele fiind incluse în scrisoarea de intenţia convenită cu Fondul ca măsuri de a evita acumularea unor noi datorii. Pentru a scăpa de povara arieratelor, Guvernul a emis o Ordonanţă, la începutul acestui an, prin care obligă autorităţile locale, care înregistrează arierate la 31 ianuarie 2013, să reducă volumul datoriilor cu cel puţin 85% în termen de două luni, până la 31 martie. Guvernul şi-a motivat decizia prin faptul că, din cauza volumului mare al arieratelor, activitatea furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări a fost blocată. Potrivit Executivului, la finele anului 2012, administraţiile locale înregistrau arierate în valoare de peste 800 milioane lei.

SOLUŢII Pentru a nu face precum Guvernele PDL, care dictau măsuri, dar nu ofereau soluţii, Executivul lui Ponta a luat o decizie prin care dă posibilitatea primăriilor de a contracta de la Ministerul Finanţelor, până la 29 martie, împrumuturi, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului. Măsura compensatorie a fost legiferată printr-o ordonanţă de urgenţă, care prevede ca termenul de rambursare a creditului să fie de maximum 5 ani, cu o dobândă de 5,25% pe an, egală cu dobânda-cheie fixată de banca centrală. Pentru achitarea arieratelor administraţiilor, Guvernul a pus la bătaie 800 milioane de lei. Pentru a face cunoscută oferta Guvernului, conducerile Prefecturii, Consiliului Judeţean Constanţa (CJC) şi trezorierul-şef de la Constanţa, Laurenţiu Mateizer, au avut, ieri, o discuţie cu primarii din judeţ, cărora le-au explicat detaliile cu privire la posibilităţile de a contracta aceste credite. „Este o oportunitate de a scăpa de povara debitelor. În plus, dacă vor scăpa de datorii, primăriile vor putea să funcţioneze normal, iar firmele, care aşteaptă de luni bune să-şi primească banii, îşi vor debloca activitatea”, a spus vicepreşedintele CJC Cristinel Dragomir. Prezent la întâlnire, primarul oraşului Cernavodă, Gheorghe Hânsă, a declarat că multe dintre primării, cum este şi cazul administraţiei sale, au fost nevoite să majoreze taxele şi impozitele din cauza acestor arierate. „Dacă vom scăpa de aceste datorii vechi, putem să reducem şi taxele locale. Este o oportunitate acest împrumut, mai ales că dobânda este mică iar condiţiile de creditare ne dau posibilitatea de a ne îndatora până la 70% din bugetul local”, a spus Hânsă. Un alt primar care s-a confruntat cu problema arieratelor este cel al comunei Albeşti, Gheorghe Moldovan, care a avut conturile Primăriei blocate. „Din cauza acestor păcătoase de datorii, am avut popriri pe conturi. Condiţiile de creditare prin Trezorerie sunt avantajoase şi reprezintă o soluţie”, a spus Moldovan.