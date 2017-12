Creditele cu dobîndă 0% ascund comisioane mari

În ultimul timp, băncile au găsit diverse strategii de marketing pentru a cîştiga noi clienţi, exemplul lor fiind urmat de marile lanţuri de magazine. Tot mai mulţi români vor să achiziţioneze diverse produse, să-şi renoveze locuinţele sau să cumpere un autoturism, însă banii sînt, de cele mai multe ori, insuficienţi. Ce rămîne de făcut? Un credit la o bancă sau în magazin. Însă, documentaţia stufoasă în unele cazuri şi perioada destul de mare de la solicitarea creditului şi pînă la acordarea lui îi determină pe mulţi să renunţe. În plus, există şi categorii de oameni care consideră că dobînzile practicate sînt prea mari şi aşteaptă o promoţie. Instituţiile au studiat piaţa şi au lansat creditele cu dobîndă 0%, destinate, în special, celor cu venituri mici. Succesul a fost garantat, întrucît mulţi s-au înghesuit să obţină un astfel de credit, crezînd că este aproape gratis. Ce să plăteşti dacă dobînda este 0%?

Chiar dacă teoretic dobînda reprezintă principalul cost al unui împrumut, în ultima vreme ponderea acesteia în rata pe care trebuie să o rambursăm băncilor a devenit nesemnificativă. Marile lanţuri de magazine oferă diverse bunuri de folosinţă îndelungată în mai multe rate cu dobîndă 0%. De partea cealaltă, comercianţii oferă discount-uri sau acceptă plata produselor în mai multe rate, deşi doar în cazul anumitor produse (de obicei produsele cu un volum foarte mare de vînzări sau cele pentru care se face promoţie). În cele mai multe cazuri însă, creditele fără dobîndă ascund produse cu preţuri mari şi comisioanele ridicate. Astfel, produsele pe care le puteţi cumpăra fără dobîndă le plătiţi în realitate, mai scump, decît în alte magazine. În plus, va trebui să scoateţi din buzunar şi taxele pentru acordarea aşa-zisului credit, întrucît, de fapt, este vorba de un împrumut, chiar dacă are 0% dobîndă. Şi, ca orice împrumut, are un cost ce trebuie recuperat de undeva.

La fel este cazul creditelor cu 0% dobîndă în primele luni şi a cardurilor de credit cu care poţi plăti în mai multe rate, tot fără dobîndă. Şi în aceste cazuri este vorba de nişte promoţii valabile doar pe o perioadă scurtă, după care băncile vor aplica taxe suplimentare pentru a-şi recupera pierderea. Este vorba de comisioanele de administrare a unui credit sau card, care pot să depăşească chiar şi valoarea ratei dobînzii. Comisioane ascunse pe care beneficiarul creditului le descoperă, de cele mai multe ori, abia atunci cînd primeşte extrasul lunar de cont pentru plata ratei. El va constata că, după cîteva luni în care nu a plătit dobînda, urmează ani sau chiar zeci de ani în care va trebui să plătească o dobîndă mai mare decît în mod normal. Şi asta nu este totul. La comisioanele obişnuite de administrare a cardului se adaugă alte taxe, cum sînt cele de retragere a banilor de la bancomat (ce pot depăşi 1% din suma retrasă) sau penalităţile în cazul întîrzierilor la plata ratelor. Cînd vine vorba de penalităţi, valoarea acestora poate atinge dublul sau chiar triplul dobînzii.