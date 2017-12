RESURSE SUB PRESIUNE Creditele în lei ar trebui să se ieftinească, chiar dacă resursele devin tot mai scumpe, apreciază directorul ING Bank România, Mişu Negriţoiu. El se aşteaptă ca dobânzile la creditele în euro să nu fie reduse şi mizează pe o uşoară apreciere a leului, în 2012. „Deşi costul banilor creşte, împrumuturile în lei ar trebui să se ieftinească. Eu nu văd o legătură directă între dobânzile din piaţă şi faptul că BNR a micşorat dobânda-cheie. Aşa ceva are sens în America sau la Banca Centrală Europeană, unde pieţele funcţionează şi semnalul este imediat. În România, pieţele s-au zbătut (ba o dobânda mai joasă, ba una mai ridicată), deşi indicatorul BNR a fost constant. Trebuie să ne uităm la probleme dincolo de scăderea dobânzii-cheie. Resursele sunt puse sub presiune, banii devin mai scumpi, nevoile de capital devin mai mari, băncile au nevoie de capitalizare”, a declarat Negriţoiu.

LEUL ÎŞI VA CONTINUA APRECIEREA Oficialul ING se aşteaptă ca o serie de bănci să-şi mai reducă din activitate şi apreciază că expunerile bancare pe România vor stagna sau vor scădea cu cel mult 10%. Directorul ING crede că leul va câştiga teren, în 2012, dar se abţine de la estimări exacte, argumentând că situaţia internaţională, cu schimbări consistente de la o zi la alta, „face imposibilă o prognoză pe termen scurt”. Nu în ultimul rând, Negriţoiu le reaminteşte politicienilor că nu bisericile sau sălile de sport sunt prioritare: „Banii publici sunt folosiţi de cine are tocuri înalte sau voce ridicată. Prioritatea României sunt locurile de muncă, dar s-au făcut săli de sport în sate care probabil nu au după ce să bea apă”.