Creditele în lei, mai ieftine decât cele în euro

Intenţia Băncii Naţionale a României (BNR) de a restricţiona creditul în valută are deja efecte pe piaţa bancară. Potrivit unui studiu recent, costurile împrumuturilor în lei au ajuns, în premieră, sub cele ale creditelor în euro, pe segmentul de nevoi personale. Astfel, cel mai ieftin credit „pentru orice” în euro vine cu o dobândă de 14,65%, în timp ce un credit în lei are o dobândă minimă de 13,2%, cu 1,4 puncte mai mică. Valoarea medie a unui credit de nevoi personale fără garanţii este de circa 7.000 euro, în timp ce împrumuturile garantate cu ipotecă sunt de circa 35.000 - 36.000 euro.