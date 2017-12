Creditele, mai ieftine şi nu prea

ECONOMISIREA, DESCURAJATĂ Dobânzile practicate de băncile comerciale la depozitele şi creditele în lei au scăzut în noiembrie, faţă de luna anterioară, potrivit datelor publicate ieri de Banca Naţională a României (BNR). Pe de altă parte, dobânzile economiilor şi împrumuturilor în valută au crescut, în special pentru populaţie. „La lei, instituţiile de credit au redus cu 0,16 puncte dobânzile depozitelor aflate în sold, până la o medie de 3,87%. În octombrie, media era de 4,03%. La depozitele noi, dobânzile au coborât în acelaşi ritm, de la 3,30 la circa 3,15% pe an. Cu toate acestea, s-a înregistrat o creştere a bonificaţiilor acordate de bancheri pentru depozitele noi în monedă naţională, cu scadenţă între 12 şi 24 luni, de la 4,72 la 4,77%. Cumulat, în ultimul an, dobânzile la depozitele curente au scăzut cu peste 1,5 puncte. La cele noi, reducerea a fost mai mare, de peste două puncte“, notează cei de la BNR. Bancherii au tăiat dobânzile şi la economiile în euro, de la 2,3% în octombrie la 2,22% în noiembrie. La depozitele noi în euro, dolari sau franci elveţieni, bonificaţiile s-au diminuat uşor, de la 2 la 1,91%. Şi aici sunt însă unele diferenţe - spre exemplu, pentru persoanele fizice care şi-au plasat banii pentru perioade mai mari de doi ani, bancherii au tăiat substanţial sumele oferite, de la 1,96 la sub 1,5% pe an. Ba mai mult, în urmă cu un an, dobânzile la această categorie de depozite erau de peste trei ori mai ridicate, situându-se la circa 5%.

VALUTA, TOT MAI SCUMPĂ Totodată, la creditele în lei aflate în derulare, costurile s-au redus uşor în noiembrie, faţă de luna anterioară, de la 9,64 la 9,37%, potrivit datelor băncii centrale. Pentru împrumuturile noi, scăderea a fost relativ similară, doar că nivelul de bază era mai mic - mai exact, dobânzile au coborât de la 8,46 la 8,23%. Raportat la noiembrie 2012, dobânda medie s-a diminuat cu peste două puncte, de la 10,44 la 8,23%. Pe de altă parte, la creditele în valută, costurile practicate au rămas relativ stabile, plasându-se la 5%. La împrumuturile noi, dobânda a scăzut sensibil, până la 4,74%. Totuşi, în ultimele 12 luni, măsurile restrictive ale BNR şi-au spus cuvântul, împrumuturile în valută scumpindu-se cu peste 0,2 puncte, de la 4,53 la 4,74%. Costurile sunt chiar mai mari când vine vorba de populaţie - 5,33% în noiembrie 2013, faţă de 5,06% în octombrie şi, respectiv, 6,33% în noiembrie 2012. Chiar şi aşa, împrumuturile în lei continuă să fie scumpe, iar băncile îşi menţin reticenţa. Lucrurile s-ar putea schimba astăzi, când BNR ar putea reduce atât dobânda-cheie, cât şi rezervele minime obligatorii pe care le solicită bancherilor.