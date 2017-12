Creditele mici ridică cele mai mari probleme

Activitatea de creditare se va accelera „spre sfîrşitul trimestrului III sau la începutul trimestrului IV”, a declarat directorul Direcţiei de Supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României (BNR), Nicolae Cinteză, care se aşteaptă la o creştere a soldului creditului neguvernamental la final de 2009 faţă de sfîrşitul anului trecut. „Spre finalul trimestrului al treilea sau la începutul trimestrului al patrulea din acest an vom vedea o activitate de creditare sporită, inclusiv datorită programului Prima Casă. În plus, dacă ne uităm la ce se întîmplă cu dobînzile la depozite, acestea scad, însă durează aproximativ 3 luni pînă cînd aceste modificări sînt transferate şi dobînzilor la credite”, a spus Nicolae Cinteză. El a afirmat că se aşteaptă la un avans al creditului neguvernamental la finalul lui 2009 comparativ cu sfîrşitul anului 2008. Volumul creditelor acordate de bănci populaţiei şi firmelor a scăzut pentru a doua lună la rînd în aprilie, cu 1% faţă de luna precedentă, pînă la 200,55 miliarde lei (47,9 miliarde euro), iar ritmul anual de creştere a coborît la 18,9%, calculat în termeni nominali, de la 23,1% în martie, potrivit datelor BNR. Referitor la creditele neperformante, directorul Direcţiei de Supraveghere din BNR a declarat că acestea vor atinge nivelul maxim în perioada septembrie-octombrie 2009. „Din punctul nostru de vedere, probleme ridică creditele mici, care în trecut s-au dat cu buletinul. Deşi, ca pondere, ele reprezintă aproximativ 22% din valoarea creditului total, valoarea restanţelor la aceste credite reprezintă aproximativ 70% din total”, a spus Cinteză. El a menţionat că şi întîrzierile la plată şi-au accelerat creşterea şi în cazul creditelor de valoare mai mare acordate populaţiei, ponderea restanţelor la împrumuturile mai mari de 200.000 lei dublîndu-se în ultimele 12 luni. Pe de altă parte, cele mai puţine probleme sînt înregistrate la creditele garantate, în speţă la cele imobiliare, care reprezintă aproximativ 21% din creditul neguvernamental. În opinia lui Cinteză, sistemul bancar va încheia acest an pe profit, în condiţiile în care, în luna aprilie, băncile româneşti au avut, la nivel agregat, un profit de 20 milioane euro. „Luna aprilie ne-a arătat că băncile au făcut deja primul pas, dar nu trebuie să sărim în sus de bucurie, pentru că pasul făcut este rezultatul măsurii adoptate de BNR (n.r.- privind noul mod de calcul al provizioanelor), de aliniere treptată la standardele internaţionale de raportare financiară”, a spus Cinteză. La sfîrşitul lunii martie, BNR a adoptat un regulament prin care băncile pot scădea nivelul provizioanelor constituite pentru creditele clasificate în categoria „pierdere”, reprezentînd restanţe de peste 90 de zile sau împrumuturi pentru care s-au iniţiat proceduri judiciare, cu maximum 25% din valoarea garanţiilor. Reprezentantul BNR a afirmat că, în aprilie, sistemul bancar a înregistrat un profit de 20 milioane euro, după ce, în primul trimestru din 2009, pierderea băncilor româneşti s-a ridicat la 49-50 milioane euro.