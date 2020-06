Creditele nebancare in 2020

Primul trimestru al anului 2020 a fost unul stabil pentru sistemul nebancar, cresterile au fost conform predictiilor facute de analisti, neinregistrandu-se mari modificari fata de anul precedent. Provocarea pentru institutiile financiare nebancare dar si pentru clientii romani, persoane fizice si societati, a inceput abia de la sfarsitul lunii martie, odata cu instalarea starii de urgenta si cu blocarea efectiva a unor sectoare economice importante.

Masurile luate de Guvern s-au vazutimediat in comportamentul consumatorilor. Multi dintre romanii aflati in dificultate au amanat plata ratelor, a crescut usor rata creditelor neperformante, insa cel mai puternic a fost afectat volumul de acordare a creditelor, care a scazut in aprilie chiar si cu 35%. Principalele motive care au determinat aceste scaderi au fost distantarea sociala si blocarea economiei.

Dupa ridicarea situatiei de urgenta, odata cu recapatarea libertatii de circulatie, romanii au dorit sa se revigoreze, fapt observat si in cresterea apetitului pentru creditare. Acest segment a suferit o serie de modificari, astfel ca romanii doresc sa se imprumute, insa sunt mai atenti la modul in care o fac. La fel de precaute sunt si institutiile bancare si nebancare care selecteaza cu mai multa atentie clientii, pentru a se proteja.

Acestui context dificil se adauga si reglementarile noi impusede BNR prin care limiteaza gradul de indatorare, fapt ce face ca imprumuturile sa fie mai putin accesibile romanilor si societatilor, si totodata mai scumpe. Totusi multe dintre firmele afectate de pandemie au nevoie de imprumuturi ca de aer pentru a se redresa, iar solutiile de revigorare pentru acestia raman IFN-urile care reusesc sa ofere solutii, ce e drept mai scumpe, dar rapide si la indemana. Iata care sunt principalii jucatori nebancari de pe piata si care sunt ofertele acestora pentru persoanele fizice si companiile afectate de pandemie.

Rapid Credit

Rapid Credit este o entitate IFN care din 2017 acorda credite pentru firme si persoane fizice, in conditiile reglementare de BNR, care a reusit sa se remarce pe piata nebancara datorita flexibilitatii si a rapiditatii de care a dat dovada. Este una dintre putinele societati care continua sa acorde credite de consum cu garantie mobiliara pe venituri de tip imprumut rapid doar cu buletinul, accesibile romanilor cu solde mici. Avantajele produselor financiare lansate de aceasta companie sunt numeroase, de la flexibilitate, rapiditate, usurinta de acordare, la perioada generoasa de acordare si a dobanzii fixe. Criteriile de eligibilitate sunt relativ usor de indeplinit. Solicitantul trebuie sa aiba varsta minima de 18 ani, maxima de 75 si sa inregistreze venituri constante de minim 1000 lunar. Birocratia scazuta si eficienta de comunicare sunt aspecte cheie care fac ca produsele financiare ale acestei companii sa fie atractive pentru multi dintre romani.

Simplu Credit

Societatea este una dintre cele mai longevive entitati nebancare din Romania, infiintata in 2004, acorda imprumuturi pentru persoane fizice si credite pe firma din 2007, afla mai multe despre dobanzi si conditii de eligibilitate. Chiar si in caz de pandemie a adaptat produsele financiare transformandu-le in solutii atat pentru companiile si antreprenorii care doresc sa se relanseze cat si pentru persoanele fizice ce solicita imprumuturi.

Imprumuturile propuse sunt accesibile, rapide si pot fi acordate 100% online. Ca masuri de sustinere a romanilor, compania a redus valoarea DAE si a venit cu comisioane zero pentru credite, astfel ca acestea sunt mai ieftine fata de acelasi tip de imprumuturi acordate de alte companii, practic DAE maxim in cazul Simplu Credit poate fi de 7 ori mai mic fata de DAE maxim practicat de alte IFN-uri.

Solutiile oferite sunt variate, potrivite pentru persoane fizice cu venituri mici si medii, dar si pentru antreprenorii si companiile care activeaza in domeniul serviciilor si HoReCa, sectoare grav afectate de pandemie. Avantajele unuiimprumut rapid oferit de acest IFN (www.simplucredit.ro) sunt usor de identificat - in primul rand sunt solutii de redresare la indemana si rapide. In al doilea rand necesarul de documente este minim, perioada de rambursare a ratelor creste pana la 60 de luni si imprumutul poate fi rambursat in rate fixe. Ca masura suplimentara de prevenire a raspandirii imbolnavirii cu noul virus Sars COV 2, aceasta entitate a implementat masuri de acordare respectiv rambursare a imprumuturilor online, deci se elimina contactul face to face.

Ferratum

Ferratum este parte a Ferratum Group care activeaza in peste 25 de tari din intreaga lume, avand sucursale in numeroase tari din Europa dar si in Canada, Brazilia, Africa, Australia si Noua Zeelanda. Serviciul extrem de versatil de mobile bank a facut ca aceasta societate sa castige tot mai multi clienti si in Romania. Produsele financiare lansate de companie sunt adaptate fiecarei tari in parte.

Platforma pusa la dispozitie pentru utilizatorii din tara noastra este simplu de utilizat si de inteles, astfel ca produsele financiare oferite devin accesibile chiar si celor mai putin experimentati in navigare pe internet. Ferratum a reusit sa atraga clientii si in perioada in care restrictiile de circulatie erau maxime, datorita modului de operare. Creditele destinate persoanelor fizice pot fi accesate online, astfel se indeplinesc masurile de distantare sociala recomandate de autoritati.

In contextul pandemiei de covid 19, anul 2020 se anunta unul imprevizibil pentru toti romanii, angajati, angajatori si antreprenori, de aceea descoperirea sustinatorului potrivit si creditarea responsabila sunt sarcini ce trebuie analizate cu mare atentie.