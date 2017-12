În ultima perioadă, bancherii au redus dobânzile la credite în speranţa că vor stimula activitatea de creditare. Aproape că nu trece o lună fără ca o bancă comercială să nu anunţe o scădere a dobânzilor practicate. Cu toate acestea, potrivit specialiştilor, „suntem destul de departe de sistemul de creditare practicat în ţările occidentale, unde dobânda nu depăşeşte cinci procente”. Banca Naţională a României a redus, în acest an, de mai multe ori dobânda de politică monetară, de la 10,25%, cât era la începutul anului, la 8%, după ultima decizie a băncii centrale. Evoluţia dobânzilor, atât la credite, cât şi la depozite, a fost însă diferită. Dacă la depozite, de la începutul anului şi până în prezent, scăderea dobânzilor a fost agresivă, cu 5-7%, în cazul creditelor, scăderea a fost mult mai lentă, ceea ce înseamnă o marjă de profit mult mai mare pentru bănci. CEC Bank a tăiat, la finalul lunii octombrie, dobânda de bază pentru creditele în lei cu 0,25%, de la 11,5%, la 11,25% pe an pentru populaţie şi cu 0,5% pentru companii, mai exact, de la 11,9%, la 11,4% pe an. Reducerea s-a aplicat pentru clienţii persoane fizice care au luat credite de consum în moneda naţională de la CEC Bank, dar şi pentru cei cu credite imobiliare de tipul credit punte sau împrumuturi pentru cumpărarea de locuinţe. Şi Banca Comercială Română (BCR) a redus, în octombrie, dobânzile la creditele de retail în lei cu până la 2,8% şi cu 0,25% la împrumuturile în euro. În ceea ce priveşte dobânzile la cardurile de credit în lei şi în euro, BCR a redus cu până la 20,93% pe cele în lei şi cu până la 9,75% pentru cele în euro. În acelaşi timp, banca a redus dobânzile la depozitele în lei cu până la 0,65%, la cele în euro cu 0,5%, iar la cele în dolari, cu 0,25%. În noiembrie, Intesa Sanpaolo Bank a redus dobânda la creditele de nevoi personale fără ipotecă de la 17%, la 16%. Faţă de iunie 2009, dobânda a scăzut cu 5%, de la 21%, la 16%. Dobânda este fixă pe toată perioada de creditare, împrumutul este disponibil numai în lei, iar valoarea acestuia poate fi cuprinsă între un minim de 3.000 lei şi un maxim de 30.000 lei. Cea mai recentă modifcare a ratelor dobânzilor a fost aplicată de Banca Românească. Pentru creditele de consum în lei, instituţia bancară a redus dobânda de bază la 11,38%, de la 11,77%, iar pentru împrumuturile în euro, noua dobândă de bază variabilă este de 3,642% (în scădere de la 5,1%). De asemenea, banca a redus dobânda de bază şi pentru creditele de consum acordate în franci elveţieni, nivelul acesteia coborând la 3,5385%, de la 4,4158%. Deşi s-au operat reduceri ale dobânzilor, creditele pentru populaţie rămân în continuare scumpe. Se pare că şocul crizei financiare cu care sistemul bancar s-a confruntat în ultima perioadă i-a determinat pe bancheri să fie mult mai precauţi atunci când acordă împrumuturi, preferând să păstreze dobânzile şi comisioanele mari, decât să acorde mai multe credite.