Creditele restante în lei şi în valută, în creştere

Criza economică peste care tocmai se spune că am trecut a făcut prăpăd în portofoliile băncilor, dar şi în buzunarele debitorilor. Un raport al Băncii Naţionale a României (BNR) a relevat ceea ce de fapt se ştie de mult timp: românii sunt restanţieri la plata creditelor. Potrivit raportului, valoarea totală a creditelor în lei restante ale populaţiei şi firmelor, raportate la nivelul lunii aprilie 2011, se cifrează la 8,395 miliarde lei, cu 2% peste cea din luna precedentă, iar a celor în valută la peste 9,649 miliarde lei (echivalent), în creştere cu 1%. Totalul creditelor în lei se ridica, în aprilie, la 78,238 miliarde lei (plus 1,5% faţă de luna precedentă), din care 41,564 miliarde lei contractate de agenţii economici şi 35,121 miliarde lei de populaţie. Creditele în valută totalizau 128,042 miliarde lei (minus 0,25%), din care 63,904 miliarde lei contractate de agenţii economici şi 63,045 miliarde lei, de populaţie. Peste 660 de milioane de lei datorii bancare are judeţul Constanţa, după ce cuantumul împrumuturilor ajunsese, în aprilie, la aproape 7,6 miliarde lei. Dacă dăm timpul înapoi, vom vedea că, la debutul turbulenţelor economice, Constanţa avea restanţe de 11 ori mai mici, adică doar 60 de milioane lei.