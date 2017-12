„Creditul în lei are loc suficient să se ieftinească”

ÎMPRUMUTURILE ÎN LEI, MAI ATRACTIVE În perioada următoare, Banca Naţională a României (BNR) va urmări ca semnele bune pe care le are în privinţa inflaţiei să se consolideze, iar acest lucru, la rândul lui, să ancoreze mai bine anticipaţiile inflaţioniste. „Ceea ce urmărim noi, în principal, este ca lumea să creadă că politica monetară a fost cea bună, că ea a dus la depăşirea dificultăţilor legate de majorarea preţurilor, după creşterea TVA, că acest impact a fost temporar şi nu s-a translatat în efecte de runda a doua şi că inflaţia se va reduce”, a declarat, pentru Telegraf, guvernatorul Mugur Isărescu. Pe măsură ce va avea loc această consolidare - evoluţia preţurilor ca atare, dar şi a aşteptărilor populaţiei că reducerea inflaţiei se va întâmpla -, BNR va lua o decizie potrivită în următoarea şedinţă de politică monetară, a mai spus Isărescu. Şeful băncii centrale crede că şi creditarea îşi va reveni, dar menţionează că, cel mai probabil, nu se va mai ajunge la rate explozive de creştere, ca în trecut. „Creditarea îşi va reveni treptat, noi spunem bancherilor să se concentreze în special pe creditul în lei, care este mai puţin riscant. La nivelul actual al dobânzii-cheie, creditul în lei are loc suficient pentru a se ieftini semnificativ. În ceea ce priveşte dobâzile, cele la depozitele în lei vor rămâne peste cele la euro, ceea ce este un lucru bun, pentru că va stimula creditarea în lei. La împrumuturile în monedă naţională, dobânzile vor fi totuşi mai mari decât cele de pe pieţele monetare în euro. Dar, pentru că şi acum, şi în viitor, creditarea în euro are o primă de risc, cred şi sper că împrumuturile în lei vor deveni mai atractive”, a mai spus Mugur Isărescu.

STABILITATEA PREŢURILOR, ESENŢIALĂ Cât despre evoluţia economiei, guvernatorul BNR susţine că o creştere sănătoasă trebuie asigurată, în principal, de stabilitatea preţurilor. „Nu înseamnă că dacă dai mai mulţi bani în economie, ai creştere economică. Foarte trivială chestiunea. E ca atunci când vorbeşti cu fiul tău şi vrea mai mulţi bani. „Dar ce faci cu ei?”. „Fac asta şi asta”. „Încearcă să faci cu bani mai puţini”. Nu e vorba de băiatul meu, e vorba de o discuţie între tată şi fiu, e un principiu. Cu bani mulţi, oricine poate să facă ceva. Treaba este să faci cu bani puţini, aia înseamnă dezvoltare. Deci, băgarea banilor în economie, în orice condiţii, fără niciun fel de discernământ, este un mare pericol, de regulă duce la inflaţie, la deprecierea banilor. Cred cu tărie că dacă vrei să ai creştere economică sănătoasă trebuie să asiguri stabilitatea preţurilor, sănătatea monedei”, a declarat Mugur Isărescu, la deschiderea Şcolii de Vară a BNR din Constanţa. Totuşi, deşi stabilitatea preţurilor este şi condiţie şi precondiţie pentru o creştere economică sănătoasă, ea nu este suficientă pentru a asigura stabilitate financiară, a conchis guvernatorul: „În condiţii de recesiune prelungită, cu toată stabilitatea preţurilor poţi să ai criză, recesiune, principiul îl ştiţi, este cel al bicicletei. Când bicicleta merge, o ţii mai uşor în echilibru, dacă stă, trebuie să fii puţin artist, iar dacă mai vrea să dea şi înapoi, cade”.