Creditul neperformant, ascuns cu bilanţuri-fantomă

România nu are o rată a creditelor neperformante de „doar” 18,23% aşa cum s-a anunţat oficial, ci una reală mult mai mare, spune şeful Leumi Bank România, Laurenţiu Mitrache. „V-aţi pus problema de ce anumite bănci nu au un portofoliu de real estate? Nu vreau să dau nume, dar sunt instituţii de credit implicate în imobiliare care au expunere zero! Şi-au externalizat portofoliile, care au dispărut astfel din orice statistică. În realitate, rata de neperformanţă este mult mai mare”, explică Mitrache. De cealaltă parte, BNR „este pe fază”, după cum spune consilierul Adrian Vasilescu: „N-a scăpat nimic, dar absolut nimic. Nu există credit neperformant care să nu fi fost provizionat de bănci. Am controlat la sânge, credit cu credit. Toate sunt garantate 100%”. Recent, viceguvernatorul băncii centrale, Cristian Popa, spunea că nivelul creditelor neperformante va continua să crească, pe termen scurt. (P.N.)