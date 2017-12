Creşă vandalizată

Lucrătorii Secţiei 2 Poliţie încearcă să dea de urma mai multor indivizi care au vandalizat, marţi seară, în sediul Creşei Nr. 1, de pe strada Adamclisi, din Constanţa. Oamenii legii spun că spărgătorii au intrat în imobil forţînd uşa de acces şi, ajunşi în interior, au răvăşit toate dulapurile copiilor şi biblioteca instituţiei în căutarea unor bunuri de valoare. „Am fost sunată în jurul orelor 21.30 de angajaţii firmei de pază cu care avem un contract conform căruia echipele Zip Escort verifică, de cîteva ori pe noapte, sediul creşei. Aceştia mi-au spus că în creşă au intrat persoane necunoscute, aşa că am mers imediat acolo ca să văd ce s-a întîmplat. Cînd am ajuns, am descoperit un haos total: cărţi, haine şi jucării aruncate peste tot, pupitre răsturnate, mizerie. În camera în care ţinem fructele şi legumele am găsit mai multe mere care fuseseră aruncate în pereţi. Am avut noroc că nu au intrat şi în încăperea în care păstrăm alimentele”, a declarat Luxiţa Butan, asistent şef în cadrul Creşei Nr. 1. Reprezentanţii instituţiei spun că indivizii nu au găsit bani dar, deşi ar fi putut să fure aparatura electronică din clădire, au plecat, în cele din urmă, cu mîna goală. „Avînd în vedere ceea ce s-a întîmplat, vom încerca să facem rost de fonduri pentru a dota sediul creşei cu un sistem de alarmă”, a adăugat Luxiţa Butan. Poliţiştii continuă cercetările pentru identificarea şi prinderea autorilor, care se vor alege cu dosare penale pentru comiterea infracţiunii de distrugere.