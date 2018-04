Cresc preţurile, cresc dobânzile... Ce este de făcut

De ce vor creşte preţurile pe termen lung? Răspunsul vine de la preşedintele Comisiei economice din Senat, Florin Cîţu, care consideră că sursa pe termen lung de creştere a preţurilor vine de la deficitul bugetar, el susţinând că, potrivit reprezentanţilor Băncii Naţionale a României, există riscul să se ajungă la situaţia din 2007 - 2008 dacă nu se corectează politica fiscală. „A fost o discuţie în premieră, pentru că am avut astăzi prezent tot Consiliul de Administraţie al Băncii Centrale. (...) Tragem două concluzii foarte importante: evoluţia inflaţiei din 2017 şi că perspectivele economice au fost determinate de ceea ce se întâmplă cu politica fiscală, cu politica fiscală discreţionară. Şi prim-viceguvernatorul şi guvernatorul au tras atenţia asupra derapajelor, (...) pentru că inflaţia viitoare este determinată de deficitul structural. Astăzi, în România, deficitul structural este estimat la 4,9% pentru anul viitor, (...) iar astfel presiunea pe preţuri este foarte mare şi asta ne-a confirmat azi Banca Centrală - preţurile s-ar putea să crească dacă nu există acea reducere a deficitului bugetar. Ne-a mai spus Banca Centrală că există, în continuare, o probabilitate foarte mare ca dobânzile să crească, dobânda de politică monetară. Bineînţeles că nu am vorbit de un nivel, dar este clar că politica monetară va trebui să fie mai fermă în perioada următoare, ceea ce înseamnă şi dobândă de politică monetară mai mare”, a afirmat, joi, Cîţu, după întâlnirea Comisiei economice din Senat cu conducerea Băncii Naţionale, la care a participat şi guvernatorul Mugur Isărescu.

El şi-a exprimat regretul că la întâlnire nu a fost prezent şi ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici. "Am încercat să vedem dacă astăzi România se află în situaţia din 2007 - 2008. Este o ipoteză pe care am mai lansat-o şi am vrut să am şi părerea onestă şi transparentă a celor din Banca Centrală. Au spus că nu suntem încă acolo, dar există riscul să ajungem dacă nu corectăm politica fiscală. Deci, totul s-a învârtit în jurul politicii fiscale şi politica fiscală discreţionară. Ar fi fost bine ca şi ministrul Finanţelor să fie astăzi aici. Eugen Teodorovici, din păcate, nu a fost, dar sper să primească mesajul. (...) Politica fiscală, care este în curtea Guvernului, pentru această creştere a inflaţiei. Pentru o creştere a inflaţiei în viitor, deficitul structural este cel responsabil. (...) Sursa pe termen lung de creştere a preţurilor vine de la deficitul bugetar. (...) Domnul guvernator a spus că nu vede cu ochi buni intervenţia asupra preţurilor în economie. A spus domnia sa că este de acord cu acele măsuri prudenţiale, dar nu este de acord cu intervenţia asupra preţurilor, opinie pe care o împărtăşesc în totalitate", a adăugat Florin Cîţu.

Senatorii PSD, USR şi UDMR din Comisia economică a Senatului au lipsit de la întâlnirea cu guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, dezbaterea având ca temă "Evoluţia inflaţiei şi implicaţiile pentru economia României". La şedinţă au participat preşedintele comisiei, Florin Cîţu (PNL), secretarul forului Vasile-Cristian Lungu (PMP) şi Daniel Zamfir (propus pentru excludere din PNL). Florin Cîţu a susţinut că PSD a boicotat această întâlnire.