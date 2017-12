Crescătorii de ovine şi caprine pichetează Ministerul Agriculturii

Crescătorii de ovine şi caprine pichetează, astăzi, sediul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale (MAPDR), nemulţumiţi de neplata subvenţiei pe cap de animal în cuantum de 44 de lei, situaţie care, în opinia acestora, poate duce la falimentarea sectorului. Iancu Polifronie, vicepreşedintele Sindicatului Crescătorilor de Ovine din România (SCOR) şi, totodată, preşedintele filialei Constanţa a SCOR a declarat că, la pichet sînt aşteptaţi în jur de 7.000 de agricultori şi că reprezentanţii constănţeni nu vor lipsi de la protest. Sindicatul Naţional al Crescătorilor de Ovine şi Caprine a anunţat că protestul are loc între orele 11.00 şi 14.00 şi atenţionează că, dacă Ministerul Agriculturii nu acordă aceste subvenţii, 6,5 milioane de ovine şi caprine sînt în pericol să fie sacrificate, arată Federaţia Agrostar, la care sindicatele crescătorilor sînt afiliate. Bugetul Ministerului Agriculturii a fost suplimentat, săptămîna trecută, cu 160 milioane lei în vederea plăţii în acest an a subvenţiei pe cap de animal, exlusiv pentru creşterea bovinelor, condiţia stabilită pentru acordarea banilor fiind ca fermierii să deţină cel puţin trei astfel de animale. Federaţia Agrostar a cerut Guvernului să acorde subvenţiile cuvenite crescătorilor de bovine şi ovine, pentru a evita falimentul sectorului zootehnic, acuzînd Executivul că falimentează zootehnia prin acordarea a doar 35% din subvenţii pentru bovine, de 571 de lei pe cap de animal. \"Pentru ovine, deocamdată, nu s-a dat niciu un leu subvenţie. În această situaţie, efectivele vor fi tăiate, pentru că oamenii nu o să mai aibă bani să cumpere furaje, 70-80% din ferme se vor închide şi angajaţii vor rămîne şomeri. Criza economică, preţul scăzut al laptelui şi lipsa subvenţiilor pun pe butuci zootehnia românească. Cerem ceva ce ni se cuvine, potrivit legislaţiei în vigoare, nu cerem ceva în plus şi nu cerem nici majorări salariale\", declara preşedintele Agrostar, Nicolae Ştefan. Ministrul interimar al Agriculturii, Radu Berceanu, declara, joi, că este foarte puţin probabil ca, pînă la sfîrşitul anului, crescătorii de animale să beneficieze şi de alte subvenţii în afara celei de 200 de lei pe cap de bovină. El adăuga că UE a fixat un plafon al subvenţiilor de 570 lei pe cap de vită, pe care însă Ministerul Agriculturii nu-l poate acorda. \"Ar fi însemnat să plătim aproape 800 de milioane de lei, dar momentan bugetul de stat nu poate face acest efort\", preciza ministrul interimar al Agriculturii. El arăta că în zona Dolj, de exemplu, în tîrguri, vacile se vînd cu sume cuprinse între 700 şi 1.000 de lei, ceea ce ar însemna că subvenţia acordată de ministerul Agriculturii reprezintă aproximativ un sfert din preţul de vînzare. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a finalizat în luna iunie campania de primire a cererilor de subvenţii pentru zootehnie, crescătorii de bovine depunînd 232.000 cereri, iar cei de ovine şi caprine 44.600 de cereri, niveluri similare cu cele de anul trecut.