Creşele de stat, mai bune decât cele private

Tot mai mulţi părinţi apelează la serviciile creşelor pentru că ori nu au unde şi cu cine să lase copiii atunci când merg la serviciu, ori pur şi simplu vor ca odraslele lor să se obişnuiască de foarte mici să socializeze cu alţi copii. Ţinând cont de solicitările tot mai multe, că pretenţiile părinţilor cresc, dar şi de faptul că în creşele constănţene nu au mai fost făcute îmbunătăţiri de mulţi ani, reprezentanţii creşelor au solicitat Primăriei Constanţa fonduri pentru a reabilita clădirile creşelor şi a le aduce la nivelul celor europene. Zis şi făcut. În urmă cu puţin timp, toate cele cinci creşe de stat din Constanţa au fost reabilitate, modernizate şi amenajate pe placul copiilor, pentru ca cei mici să se simtă ca acasă în spaţiile în care petrec o mare parte din zi. 90 de mii de lei au fost investiţi, în 2013, în creşele din municipiu. „Toate creşele arată excepţional acum pentru copiii noştri. S-au izolat pereţii, s-a zugrăvit, s-a schimbat tâmplăria, s-au cumpărat jucării, mobilier şi tot ce a mai fost nevoie“, a declarat administratorul creşelor constănţene, Cezara Popescu.

PROIECTE DE VIITOR De condiţiile bune din creşe s-a asigurat inspectorul-şef al Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa, Răducu Popescu, care a vizitat, ieri, unul dintre spaţiile în care cei mici îşi găsesc a doua casă. „Creşele de stat din municipiul Constanţa, dar şi cele din judeţ oferă condiţii mult mai bune decât orice altă instituţie de învăţământ particular pe care am vizitat-o până acum. Cred că nu există alternativă reală la învăţământul de stat în România. Condiţiile care am văzut că sunt oferite de creşe copiilor din Constanţa sunt excepţionale - de la activităţile în aer liber în sezonul cald, personalul specializat şi, nu în ultimul rând, calitatea alimentelor“, a declarat Răducu Popescu. Aşa se face că la Constanţa, în anul 2013, învăţământul de stat pentru copii oferă condiţii mai bune decât cel privat. Asta în timp ce se presupune că instituţiile private sunt alternativa pentru cele de stat, în care s-ar investi mai puţin, iar pretenţiile ar fi mai mici. Revenind la investiţiile din creşele constănţene, Cezara Popescu a precizat că intenţionează ca de anul viitor să atragă fonduri, printr-un proiect european, pentru a mansarda Creşa nr. 2. „În acest fel, s-ar crea încă 120 de locuri. Aşa, numărul copiilor din creşe ar putea creşte de la 370 la 490. Este singura clădire care ar putea fi mansardată şi vrem să atragem bani europeni pentru asta“, a mai spus Cezara Popescu.