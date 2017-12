Creşte contribuţia la Pilonul II

Contribuţia participanţilor la sistemul de pensii private obligatorii ar putea creşte cu un punct procentual în 2011 sau în 2012, recuperând astfel decalajul de 0,5% înregistrat în acest an, a declarat preşedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Mircea Oancea. Legislaţia prevede ca, în primul an de funcţionare a Pilonului II, contribuţia participanţilor să fie de 2%, urmând să crească anual cu 0,5%, astfel ca, într-un interval de opt ani, să ajungă la 6% din venitul brut. În 2008, primul an în care s-au realizat contribuţii la Pilonul II procentul a fost de 2% şi urma ca în acest an să crească la 2,5% însă plafonul a fost păstrat la 2% din cauza problemelor bugetare. (D.A.)