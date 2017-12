Creşte importul de autovehicule second hand?

Reprezentanţii firmelor din sectorul auto sunt de părere că reducerea taxei auto cu 25% şi plata acesteia, inclusiv pentru maşinile din România înmatriculate înainte de 2007, va încuraja importul vehiculelor second hand şi va duce la scăderea preţurilor la tranzacţiile cu autoturisme înmatriculate. „Noua formă a taxei auto va stimula importul cu autoturisme rulate, blocat la începutul anului de măsura majorării taxei. Totodată, impunerea plăţii taxei de poluare la tranzacţiile cu maşini deja înmatriculate va duce la modificarea preţului de piaţă a acestora. Iar în cazul de faţă vor apărea încercări de fentare a plăţii taxei prin diferite metode, cum ar fi contractul de comodat”, a declarat directorul general al portalului de oferte auto second hand Auto.ro, Bogdan Axinia. În primele şapte luni ale anului, în România au fost înmatriculate peste 50.000 de autoturisme rulate, cu 45% sub nivelul din perioada similară a anului trecut. Guvernul a aprobat miercuri proiectul de lege privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, care prevede reducerea taxei cu până la 25%, dar şi plata acesteia pentru maşinile înmatriculate înainte de 2007, pentru care nu a fost achitată o astfel de taxă, la schimbarea proprietarului.