Crește numărul bolnavilor de diabet, în România. Incidență mare la copii

Peste 800.000 de persoane suferă de diabet în România, iar programul naţional legat de această afecţiune, care a demarat în luna octombrie, va funcţiona mult mai bine în 2019, a afirmat joi ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, care a arătat că se constată o creştere a incidenţei acestei boli în rândul copiilor. "Numărul de persoane care suferă de diabet este foarte mare - 823.000 la nivelul ţării, care sunt trataţi în cadrul programului naţional de diabet. Incidenţa diabetului este foarte mare la nivelul României - 12,4% din nivelul populaţiei României. (...) În rândurile copiilor se constată o creştere a incidenţei diabetului. Astăzi avem în monitorizare 3.440 de copii cu diabet zaharat tip I. Aceste date au impus necesitatea unei măsuri urgente. În primul rând pentru a îmbunătăţi calitatea vieţii pacienţilor cu diabet. O bună monitorizare a glicemiei va reduce riscul de apariţie a complicaţiilor acute şi cronice cauzate de diabet. (...) Un rol important îl are medicul de familie, care are posibilitatea să evalueze riscul de îmbolnăvire (...) prin efectuarea controalelor de rutină", a declarat ministrul Sănătăţii, într-o conferinţă de presă prilejuită de marcarea Zilei Mondiale a Diabetului. Pintea a explicat că, în prezent, subprogramul naţional de diabet tip I se desfăşoară în 11 centre regionale. "Astfel achiziţia, montarea şi eliberarea dispozitivelor medicale specifice diabetului zaharat de tip I se realizează prin centrele metodologice regionale Bucureşti - 4 spitale, Timişoara - 2 spitale, Iaşi - 2 spitale, Cluj - 2 spitale, Dolj - un spital", a punctat Pintea. Ea a precizat că Ministerul Sănătăţii are în vedere extinderea acestor centre, iar programul demarat în luna octombrie va funcţiona mult mai bine de anul viitor. Sorina Pintea a spus că s-au alocat fonduri pentru achiziţia de dispozitive de monitorizare a glicemiei pentru 500 de copii, însă s-au depus puţine dosare. În context, ministrul a explicat procedura necesară pentru depunerea dosarelor de achiziţionare a senzorilor de monitorizare a glicemiei.

Totodată, ea a făcut apel la medicii de familie să utilizeze riscograma pentru a preveni şi depista în fazele incipiente diverse afecţiuni, printre care şi diabetul. "Medicul de familie poate preveni îmbolnăviri prin consilierea persoanelor din lista proprie prin adoptarea unui stil de viaţă sănătos şi o dietă corespunzătoare", a susţinut ministrul.

Pintea a reamintit că, începând din acest an, pachetul de servicii medicale de bază conţine screeningul prenatal, realizat în maternităţi. La nivel naţional, în anul 2017, 1.785.300 de persoane cu vârsta între 20 şi 79 de ani, reprezentând 12,4% din populaţia României, suferea de diabet. La nivel mondial, 1 din 11 adulţi are diabet (aproximativ 425 milioane), iar majoritatea cazurilor sunt diabet tip II.