Creşte plafonul pentru bursele sociale?

Săptămîna viitoare va fi adoptată o Hotărîre de Guvern prin care plafonul din legea referitoare la acordarea burselor pentru elevi va fi crescut de la 150 la 200 de lei, a declarat, vineri, ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu. În urmă cu o săptămînă, Andronescu a anunţat că beneficiarii burselor sociale, care provin din familii cu venituri cuprinse între150 şi 200 de lei pe membru de familie şi care nu mai primesc bursa din martie, vor beneficia de acest ajutor pînă la sfîrşitul anului. “Vom încerca să luăm din alte capitole ale bugetului fondurile care să acopere necesarul pentru bursele sociale “Bani de liceu”, astfel încît copiii să-şi primească banii măcar pînă la sfîrşitul acestui an şcolar”, a declarat ea. Plafonul de 200 de lei a fost introdus prin articolul 30 din legea bugetului din 2008: “În anul 2008, beneficiari ai programului de protecţie socială “Bani de liceu” sînt elevii care urmează, la cursuri de zi, liceu sau învăţămînt profesional, şcoala de arte şi meserii sau anul de completare, aflaţi în întreţinerea familiilor al căror venit brut pe membru de familie, realizat în ultimile trei luni anterioare depunerii cererii, este de maximum 200 de lei”. Guvernul a omis să introducă această prevedere în legea bugetului din acest an. “Cum legea bugetului este anuală, prevederile acesteia nu mai sînt în vigoare odată cu reînnoirea ei. În legea din acest an, nu a fost menţionat deloc plafonul de 200 de lei, ceea ce înseamnă că se aplică plafonul de la ultima lege în vigoare, respectiv cea din 2004”, a explicat, secretarul de stat pe învăţămînt preuniversitar, Adriana Pană. Prin această omisiune, guvernul economiseşte lunar patru milioane de lei, în condiţiile în care cuantumul acestor burse sociale este de 180 de lei pe lună. Cum lista beneficiarilor a fost alcătuită în octombrie anul trecut, iar legea bugetului pe 2009 a fost adoptată în februarie, numărul elevilor care primeau “Bani de liceu” a scăzut din luna martie. Inspectorii şcolari cred că, dacă se fac astfel de modificări în mijlocul anului, ar trebui să fie actualizate şi documentele pe baza cărora se dau banii respectivi, pentru că veniturile familiilor (perioada disponibilizărilor continuă) au fost şi ele afectate de criza financiară, nu doar bugetul de stat.