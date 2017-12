Creşte presiunea socială

Răscoala de la nivelul Finanţelor din România, la care s-au solidarizat şi alţi bugetari, a determinat Opoziţia să convoace o întâlnire pentru a emite un punct de vedere. După ce sindicaliştii au ajuns la o înţelegere cu cei din conducerea Ministerului Finanţelor, întâlnirea Opoziţiei a fost anulată. Însă acest lucru nu i-a împiedicat pe liderii Opoziţiei să comenteze acid evenimentele din ultimele două zile. Unul dintre cei mai vehemenţi critici a fost deputatul social democrat Adrian Năstase, care a susţinut că actualul Executiv, în loc să îi calmeze pe protestatari, îi „aţâţă”. „Protestul spontan al celor de la Finanţe este semnul care arată că trecem într-o altă etapă a nemulţumirii sociale. Tensiunile se acumulează, iar regimul Băsescu - Boc nu are nici măcar inteligenţa de a ridica uşor capacul de pe oala sub presiune. Dimpotrivă, ei dau focul mai tare. Reacţia lor se rezumă la dispreţ, la respingere, la negarea dialogului, a solidarităţii şi, din ce în ce mai mult, şi a umanităţii”, scrie Adrian Năstase pe blogul personal. Fostul premier reiterează ideea că, dacă lucrurile vor continua în aceeaşi direcţie, populaţia este condamnată la moarte prin înfometare. „Guvernul Băsescu - Boc ia decizii împotriva românilor. Îmi exprim solidaritatea faţă de toţi cei care protestează împotriva abuzurilor, a nedreptăţilor şi a greşelilor fundamentale comise de guvernarea pedelistă”, scrie Năstase. El mai crede că starea de spirit şi reacţia lucrătorilor de la Finanţe sunt cele de care PSD are nevoie pentru a putea ţine piept în Parlament unei puteri care calcă în picioare legea, Constituţia şi principiile democratice. „Nu întâmplător am vorbit despre o „moţiune de cenzură populară”. Ea nu poate avea succes decât dacă este susţinută activ, prin presiune publică. Parlamentarii puterii vor vota, sper, altfel decât le dictează Traian Băsescu şi gaşca sa, prin SMS sau pe alte căi, dacă populaţia va fi permanent în spatele lor şi îi va trage de mânecă”, conchide Năstase. Alte critici dure vin din partea fostului ministru de Finanţe al liberalilor, Varujan Vosganian. Vicepreşedintele PNL a spus că la profesori, la medici şi funcţionari publici, la cei din cultură, s-a atins limita de suportabilitate, iar dacă „Ministrul Finanţelor va face greşeala de a nu mai da stimulente celor care lucrează în sectorul fiscal vom avea mari probleme şi în acest domeniu, pentru că inspectorii fiscali au nişte salarii absolut mizerabile şi nu mai puteau fi ţinuţi în serviciu decât cu ajutorul stimulentelor”. La rândul său, vicepreşedintele PNL Victor Paul Dobre, preşedinte al Comisiei de Muncă din Camera Deputaţilor, consideră că actualele proteste spontane de la nivel naţional sunt efectul unei „politici proaste”, o dovadă a incompetenţei actualului Guvern. „Nu poţi duce oamenii la capătul răbdării, mai ales că unii au pierdut şi 50%, nu 25% din venituri. Tăierea salariilor nu rezolvă problemele economiei României, ci le agravează, pentru că statul are mai puţini bani”, a afirmat vicepreşedintele PNL.